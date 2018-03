Turska: Sud odbio zahtev za puštanje grčkih vojnika iz pritvora

Sud u turskom gradu Edirnu (Jedrene) danas je odbio zahtev advokata za puštanje iz pritvora dvojice grčkih graničara uhapšenih tokom patrole, navodno na Turskoj strani granice, prenosi Beta.



Oni su uhapšeni prošle nedelje i osumnjičeni za "špijunažu".



Grčka navodi da su poručnik i vodnik zalutali na tursku teritoriju tokom patrole po lošem vremenu.



Reka Evros (Marica) čini veći deo prirodne granice Grčke i Turske, drugde su duž granice ograda i minska polja, ali ima i močvarnih delova granice koji nisu jasno označeni.



To hapšenje je pogoršalo ionako već napete odnose te dve članice NATO.



U Atini je grčki ministar spoljnih poslova Nikos Kocijas ponovio zahtev za brzo oslobađanje dvojice vojnika pozivajući Tursku da poštuje međunarodno pravo i da "rutinski slučajne pretvara u veliko političko i pravno pitanje".



Odnosi između Grčke i Turske pogoršali su se poslednjih nedelja jer Turska dovodi u pitanje granicu na Egejskom moru i ometa traganje za prirodnim gasom kod obale Kipra.



Prošle nedelje brod grčke obalske straže udario je turski patrolni čamac kod spornih ostrvaca u Egeju, dok su turski ratni brodovi sprečili istražno bušenje za gas blizu Kipra.



Turska je od prošle godine ljuta zbog odluka sudova u Grčkoj kojima je odbačeno izručenje osam turskih oficira i vojnika koje Ankara traži zbog navodnog učešća u pokušaju vojnog udara u 2016. godine. Osmorica to poriču, a grčki sudovi su odlučili da bi im pretila opasnost ako budu izručeni Turskoj.



Potpredsednik turske vlade Bekir Bozdag je odbacio nagađanja da bi Ankara mogla da iskoristi hapšenje grčkih vojnika da bi izdejstvovala ekstradiciju osam turskih vojnika.



"Hapšenje dvojice vojnika u Turskoj nije stvar trampe", rekao je Bozdag. "Ni grčka, ni turska vlada nisu tražile trampu", rekao je on.