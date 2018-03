Eksperti UN: Izrael krši međunarodno pravo deportacijom Afrikanaca

Eksperti Saveta za ljudska prava UN ocenili su da plan Izraela o deportovanju Eritrejaca i Sudanaca krši međunarodna ljudska prava i prava izbeglica i pozvali izraelsku vladu da odmah zaustavi i preispita takvu politiku i njenu primenu.



"Na osnovu te politike desetine hiljada Eritrejaca i Sudanaca, koji pripadaju najvećim grupama stranaca koji traže utočište u Izraelu, će biti silom poslato u neimenovane treće zemlje", navedeno je u saopštenju eksperata koje prenose izraelski mediji.



Izraelska vlada je izdala obaveštenja o deportaciji 4. februara, a do sada je sedam Eritrejaca uhapšeno jer su odbili da budu deportovani. Nova izraelska politika predviđa privremeno izuzeće migranata koji pripadaju posebno osetljivim grupama ali eksperti veruju da bi se ono moglo poništiti i da će biti proterana i deca, porodice i oni koji očekaju azil.



Etendaji Ačiume, specijalna izvestilica o savremenim formama rasizma, rasne diksriminacije, ksenofoije i netrpeljivosti je izrazila duboku zabrinutost što su na meti takve politike direktno ljudi koji su došli iz Podsaharske Afrike.



Eksperti su takodje upozorili da izraelska politika predvidja neograničeno zatočeništvo za one koji odbiju da napuste Izrael i smatraju da bi to moralo da se primenjuje u izuzetnim slučajevima.



Zbog činjenice da nije otkriveno u koje zemlje će se ti ljudi deportovati, već se samo sumnja na Ugandu i Ruandu, izražena je zabrinutost da deportovani neće imati adekvatnu i efektivnu zaštitu.



"Pozivamo Izrael da poštuje potpuno zabranu prisilnog povratka izbeglica ili onih koji traže azil, što podrazumeva obavezu da se ne vraća osoba, bez obzira na njen status, u zemlju gde postoje suštinske osnove za verovanje da ta osoba rizikuje da bude izložena torturi ili drugoj vrsti okrutnog, nehumanog i degradirajućeg tretmana ili kazni ili nekoj drugoj vrsti kršenja ljudskih prava", rečeno je ove nedelje na sastanku u Ženevi.



Ocenjeno je i da se taj princip odnosi na sve ljude bez obzira kako su stigli u neku zemlju i bez obzira da li se kvalifikuju kao izbeglice ili oni koje traže azil.



Prošle subote je oko 20.000 migranata i njihovih pristalica Izraelaca protestovalo na jugu Tel Aviva protiv deportacija. Nešto ranije su Eritrejci u pritvornom centru na jugu Izraela započeli su štrajk gladju zbog hapšenje njihovih sunarodnika koji odbijaju deportaciju.