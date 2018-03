Doktori nauka najavljuju tužbu protiv Srpske napredne stranke

Četrnaest doktora nauka sa Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije najavljuje da će podneti krivičnu prijavu protiv Srpske napredne stranke, jer su se bez znanja i dozvole našli na spisku 1.000 javnih ličnosti koje su navodno podržale listu „Zato što volimo Beograd“ Aleksandra Vučića, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa.

Kako je u nezvaničnom razgovoru za naš program rekla dr Vesna Milićević, stručnjaci sa instituta su od Srpske napredne stranke zatražili objašnjenje za ovaj potez, ali im do danas ništa nije odgovoreno, naklon čega su počeli da razmišljaju o podnošenju krivične prijave protiv vladajuće stranke.

Nekadašnji sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević u razgovoru za Radio slobodna Evropa ocenjuje da je u ovom slučaju reč o političkoj zloupotrebi.

„Mislim da bi ti ljudi mogli da traže naknadu štete, i to one neimovinske, za povredu časti i ugleda u javnosti. Jer, ako oni to odista nisu uradili, onda svi oni koji ne misle da su ti sa liste postupili pravilno odista osećaju veoma visok intenzitet duševne patnje i zato bi, po mom osećanju, da traže od suda naknadu štete“, kaže Zoran Ivošević.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić rekao je za list “Danas” dau ovom slučaju ima osnova za pokretanje krivičnog postupka za „neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka“.

Ovo inače nije prvi put da je Srpska napredna stranka na listu svojih podržavalaca stavila javne ličnosti koje su se nakon objavljivanja spiska ogradile. Podsetimo da je uoči predsedničkih izbora prošle godine, čuveni muzičar Zafir Hadžimanov na svom Fejsbuk profilu objavio da ga je Srpska kraljevska akademija, čiji je član, bez ikakve konsultacije potpisala na dokument podrške kandidature Aleksandra Vučića za predsednika.