Srpska lista: Sporazum o demarkaciji nije naš prioritet

Pitanje usvajanja Sporazuma o demarkaciji granice Kosova sa Crnom Gorom, nije prioritet Srpske liste, i koliko god bilo značajno za Albance, za Srbe postoje mnogo značajnija pitanja koja nisu rešena, izjavio je za Radio Slobodna Evropa, šef kancelarije Srpske za saradnju sa medijima i civilnim sektorom Igor Simić.

Na pitanje da li bi motiv da Srpska glasa za sporazum mogao biti sloboda kretanja i za Srbe, budući da ni za one Srbe koji žive na Kosovu a imaju srpska dokumenta ne važi vizna liberalizacija, Simić je kazao da Srpsku listu posebno zabrinjava sloboda kretanja Srba na teritoriji Kosova u odnosu na putovanja u inostranstvo.

„Devedest posto naših građana živi u ruralnim sredinama i mora da posebno vodi računa kada se kreće kroz urbane delove grada na jugu Kosova . Stoga je za nas pitanje slobode kretanja, pre svega pitanje slobode za one Srbe koji žive južno od reke Ibar. To je primarno pitanje, a sloboda kretanja kao što je putovanje u druge zemlje, to je nešto što je manje značajno“ kaže Igor Simić za RSE.

Simić navodi da Zajednica srpskih opština nije formirana ni posle pet godina, a i mnogo toga što je dogovoreno unutar koalicionog sporazuma, koji je potpisan kada su ušli u ovu vladu, a što kako kaže nije ostvareno na terenu i nije na taj način unapređen život Srba i ostalih neaalbanaca.

„Stoga ovo pitanje nije nešto čemu Srpska lista predaje posebnu pažnju i nešto što treba pod hitno, ili apriori rešavati“ kaže Simić.

Na pitanje postoje li uslovi pod kojima bi Srpska pristala da podrži sporazum, budući da je premijer Kosova Ramuš Haradinaj u ponedeljak rekao da su za usvajanje potrebni glasovi Srpske, Simić kaže da su ulaskom u vladu rekli da nikoga neće ucenjivati, ali da ovo pitanje može biti rešeno i bez glasova Srpske.

„Srpska lista ima 10 od 120 poslanika unutar Skupštine u Prištini, tako da među albanskim partijama ima sasvim dovoljno poslanika, kako bi se ovo pitanje rešilo, odnosno usvojio sporazum o kome se govori“.

„Za ovaj sporazum potrebno je da glasa 81 poslanik, odnosno kvalifikovana dvotrećinska većina. Albanske partije drže 100 poslaničkih mesta unutar Skupštine, tako da mogu sami da reše ovo pitanje“, dodao je Simić.

Kosovski premijer Ramuš Haradinaj prethodno je izjavio da je za demarkaciju granice važan stav Srpske liste i Samoopredeljenja.