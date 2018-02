Vučić: Nećemo podržati nezavisnost Kosova u zamenu za članstvo u EU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervjuu za Rojters, da Srbi neće podržati nezavisnost Kosova u zamenu za članstvo u Evropskoj uniji (EU).



Vučić je rekao da je za dogovor potreban kompromis i da ne može jedna strana da dobije sve, a da druga strana nema ništa.



"Od 2008. godine očekuje se od Srbije da to prihvati, da pokažemo koliko smo veliki i da razumemo da smo to sve izgubili - to sve, naravno pod znacima navoda - ali ono što govorim na svakom mestu, a naročito u Briselu, je da Albanci smatraju Kosovo svojom teritorijom, a Srbi svojom, u skladu sa Ustavom Srbije", rekao je Vučić.



Na konstataciju da je šef nemačke diplomatije Zigmar Gabrijel u Prištini rekao da će Srbija morati da prihvati nezavisnost Kosova da bi ušla u EU, Vučić je rekao da za Kosovo postoji nekoliko modela.



"Ljudi pojednostavljeno gledaju na stvari, pa kažu - aha, ovo parče teritorije je za nas, ovo je za njih... Postoji mnogo različitih modela koje bi teško progutali i jedni i drugi", rekao je on.



Predsednik Srbije je ocenio da bi najbolji modeli bili oni koje bi "teško progutali i jedni i drugi", dodajući da je za to potrebno mnogo političke volje, ne samo u Beogradu, već i u Prištini.



Po njegovim rečima, potrebno je mnogo političke volje i u Briselu za pravljenje kompromisa, "umesto što se samo nastavlja sa pritiskom na Srbiju".



Vučić je dodao da bi o pitanju Kosova odlučivao narod i da nije siguran da li to može da dobije većinu u Srbiji.



Srpski predsednik je naveo da "sada mi treba da sagledamo današnju realnost, da razumemo odnose u svetu, ali i na Kosovu i Metohiji".



"I da razumemo da sve nije naše kako smo najlakše sebe učili, ali naravno nije sve ni njihovo, kako oni pokušavaju da pokažu", ocenio je Vučić.



Naveo je da su potrebna kompromisna rešenja kako konflikt ne bi decenijama bio "zamrznut".



"Zato toliko insistiram na miru i stabilnosti, na pregovorima i rešenju, jer ne bi trebalo da sve to ostavimo našoj deci i njihovoj deci", rekao je Vučić.



Citirajući pisca Borislava Pekića, Vučić je rekao da "ne treba da ljubimo zemlju naših predaka, već zemlju po kojoj će da hodaju naša deca".