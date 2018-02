Mogerini: Vučić i Tači su jasno za dijalog, optimista sam

Jasna je rešenost predsednika Srbije i Kosova, Aleksandra Vučića i Hašima Tačija, za nastavak dijaloga i oni su počeli razgovore o sklapanju pravno-obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa, ocenila je u Sofiji visoka predstavnica Evropske unije Federika Mogerini, prenosi Beta.

"To bi definitivno bila kvalitativna promena u situaciji koja se tiče dve strane, ali i regiona", stavila je do znanja Federika Mogerini je po završetku nezvaničnog susreta šefova diplomatija EU i zemalja kandidata za članstvo sa Zapadnog Balkana.

Ona je rekla da je "realistično optimista" da će, kad je reč o sporazumu o normalizaciji odnosa Beograd-Priština, doći do rezultata do kraja njenog mandata na čelu Evropske službe za spoljne poslove krajem 2019.

Visoka predstavnica EU je ocenila da danas postignuti sporazum Prištine i Podgorice o rešenju graničnog spora između Kosova i Crne Gore "pokazuje da i zamršena pitanja mogu biti rešena".

Ekaterina Zaharijeva, ministrica inostranih poslova Bugarske, predsedavajućeg EU, je na zajedničkoj konferenciji za štampu s Federikom Mogerini rekla da su "pitanja vezana za odnose Beograda i Prištine veoma važna i evropska pespektiva za sve znači da članice EU i Unija svakako ne žele da se bilateralna pitanja i nerešeni problemi unose u EU".

"Prema tome", naglasila je bugarska ministarka, "sva pitanja koja još nisu rešena između zemalja Zapadnog Balkana ili zemalja koje su već članice EU, moraju biti rešena pre ulaska u članstvo".

"Ulazak Srbije u EU 2025. je ostvarljiva perspektiva".

Šefovi diplomatija Evropske unije su na sastanku u Sofiji podržali Strategiju Evropske komisije za Zapadni Balkan, izjavila je Mogerini koja je podvukla da je navedeni datum 2025. za ulazak Srbije i Crne Gore u Uniju "moguća, ostvarljiva perspektiva, a ne cilj".

"To se odnosi ne samo na zemlje koje sad pregovaraju o članstvu u EU, već i za druge koje mogu pokrenuti pregovore, a ja lično želim da to počnu do juna", kad o tome može dati predlog Evropska komisija i odobriti vođi EU, objasnila je Federina Mogerini.

"Strategija obuhvata ceo region, ne stvara različite kategorije", među zemljama regiona, podvukla je visoka predstavnica EU, rekavši da su oko svega toga saglasne sve članice Unije.

Ekaterina Zaharijeva, šefica diplomatije Bugarske, predsedavajuće EU, je na zajedničkoj konferenciji za medije je po završetku zasijedanja šefova diplomatija Unije i njihovih kolega sa Zapadnog Balkana, rekla da je presudno da li će zemlje regiona "bez kompromisa sprovesti sve nužne reforme", a ne sam nagovešteni datum o mogućem ulasku u članstvo.

Šefica bugarske diplomatije je navela da su ministri EU i njihove kolege sa Zapadnog Balkana danas, pored razmene mišljenja o Strategiji, razgovarali i o nužnoj što tešnjoj saradnji kad je reč o bezbednosti, bitki protiv terorizma, energetici.