Kaznama na neistomišljenike

Potpredsjedniku Republike Srpske Ramizu Salkiću umanjena je plata za 20 odsto nakon što je u medijima izjavio da predsjednik RS Milorad Dodik radi na uspostavljanju oružanih formacija. Smanjenje plate je urađeno po Dodikovom nalogu, a organizacije ljudskih prava kažu da se radi o ugrožavanju slobode govora i prava na mišljenje.

Smanjenje plate potpredsjedniku Republike Srpske Ramizu Salkiću pokrenulo je jednu etičku debatu, može li zapravo jedan izabrani zvaničnik, u ovom slučaju predsjednik Republike Srpske smanjiti platu drugom izabranom zvaničniku, Salkiću zbog izrečenih stavova. Smanjenje plate je najavio entitetski predsjednik Milorad Dodik, a rješenje potpisao generalni sekretar Službe predsjednika Siniša Karan koji se pozvao na Odluku o obrazovanju Službe predsjednika, i Odluku o određivanju osnova za obračun plate zaposlenih u Službi. Direktorka Helsinškog parlamenta građana Banjaluka Dragana Dardić ističe da odluka može biti vrlo sporna.

„Bilo bi vrlo interesantno vidjeti šta tačno piše u obrazloženju odluke i provjeriti da li je samo njemu smanjena plata ili još nekome. Ukoliko je samo Salkiću smanjena plata, onda to debelo smrdi na pokušaje kršenja slobode govora i slobode izražavanja. Jer, kako drugačije tumačiti činjenicu da se nekome smanjuje plata zato što je, pobogu, govorio nešto što se nekome ne sviđa“, upozorava Dardićeva.

Milorad Dodik smatra da je Salkić zaslužio smanjenje plate zbog, kako ističe, svog djelovanja protiv institucija Republike Srpske.

„Ne može se uporno raditi protiv institucija i organa RS, pogotovo lažnim i tendencioznim vijestima širiti priču o nekoj militarizaciji koja uopšte ne postoji. Izvan toga ja mislim da je Salkić već i ranije zaslužio jedan takav odnos“, rekao je Dodik.

„Milorad Dodik nema ni po kom osnovu pravo da meni smanjuje platu zato što smo mi u istom rangu. Bili smo zajedno na izborima. On je pobijedio za predsjednika, a ja za potpredsjednika“, odgovorio je Ramiz Salkić.

Dragan Čavić prvi je predsjednik u poslijeratnom periodu u Republici Srpskoj koji je imao potpredsjednike iz reda Bošnjaka i Hrvata. Čavić priča kako je imao ogromna neslaganja sa tadašnjim potpredsjednicima Adilom Osmanovićem i Ivanom Tomljenovićem. Čavić kaže da nije postojala zakonska mogućnost za sankcije, ali dodaje i da nije ni pomišljao o nekim sankcijama.

„Ja sam imao ogromna neslaganja sa gospodinom Adilom Osmanovićem, zato što je on autentični predstavnik Stranke demokratske akcije. Imao sam neslaganja i sa Ivanom Tomljenovićem iz reda hrvatskog naroda i mi smo vrlo često iznosili u javnosti oprečne stavove, ali ja nisam smatrao da takvu vrstu odnosa treba da imam sa njima bez obzira što smo imali različite političke stavove o brojnim pitanjima u Republici Srpskoj. Izmedju nas su vladali normalni razumni odnosi. Ja ne mogu da promijenim mišljenje potpredsjednika, a takođe ne mogu da promijenim po određenim pitanjima ni mišljenje predsjednika. Ne mora značiti što imamo različita stajališta po određenim političkim pitanjima, posebno teškim i delikatnim pitanjima iz prošlosti, to ne može da bude osnova da ja koristim ovlaštenja kao predsjednik i da ih primjenjujem prema njima u smislu nekakve sankcije za politički stav. To se kosi sa osnovnim demokratskim principima. Kad bi se to primjenjivalo na svakom mjestu zbog oprečnih stavova u raznim institucijama, ko zna dokle bismo došli“, rekao je Čavić.

U Banjalučkom centru za ljudska prava ističu da bi potpredsjednik Salkić svakako morao svoj slučaj iznijeti pred sud.

Smanjenje plate poslanicima ili izabranim zvaničnicima zbog toga šta govore se nikako ne bi smjelo desiti i to bi bilo kršenje slobode izražavanja

„Ukoliko vi nekome onemogućavate da radi svoju izabranu funkciju, tj, da mu smanjujete platu zbog toga što on govori, to je svakako ograničavanje slobode govora sve dok taj ko govori poštuje ustavno uređenje i zakonski poredak Republike Srpske, kao i Bosne i Hercegovine. Ali, smanjenje plate poslanicima ili izabranim zvaničnicima zbog toga što govore se nikako ne bi smjelo desiti i to bi bilo kršenje slobode izražavanja“, mišljenja je direktor Centra Dejan Lučka.

Sam Salkić je naveo da je dešavanja oko plate i njegovih izjava doživio i kao neki oblik prijetnje: „Glavni problem je izrečena prijetnja prema meni lično, a ja to doživljavam i kao prijetnju prema mojoj porodici i svim Bošnjacima na prostoru entiteta Republika Srpska, a to je da ja pazim šta pričam i da se discipliniram, da me oni ne bi disciplinirali.“

Što se Dodika tiče, Salkića bi mogao i ponovo kazniti: „Dakle, ovaj put 20 posto, sljedeći put možda i više.“

Aktivisti za ljudska prava ističu da bi pomno trebalo istražiti odluku koja bi mogla poslužiti izgovor za provođenje i u nekim drugim institucijama.

„Zapravo, to i jeste najveća bojazan da bi ovo moglo da zaživi u praksi, jedna ovakva politika. Znači, 'ne sviđaš mi se, ne sviđa mi se to što govoriš, sankcionisaću te tako što ću ti smanjiti platu', to nipošto ne bi smjela da postane praksa“, zaključuje Dragana Dardić.