Tillerson: SAD nisu opremale Kurde s teškim oružjem

Državni tajnik SAD Rex Tillerson rekao je danas da SAD nikada nisu dale teško naoružanje kurdskim Jedinicama za zaštitu naroda (YPG).



On je to rekao u Bejrutu uoči posjeta Turskoj u odgovoru na novinarsko pitanje. Ankara smatra te jedinice terorističkom organizacijom, a one su glavni saveznik SAD u borbi protiv militantne Islamske države.



Program Washingtona o naoružavanju YPG je predmet oštrog spora s Turskom.



Turski zvaničnici kažu da im je predsjednik SAD Donald Trump rekao da kurdske naoružane grupe više neće dobijati oružje.