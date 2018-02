Premijer FBiH demantuje da će gas poskupiti za 50 posto

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić izjavio je danas kako informacije koje su se pojavile u medijima o navodnom poskupljenju gasa za 50 posto, nisu istinite.

Tvrdi naime, kako će za 50 posto poskupjeti transport gasa, ali da se to neće odraziti na njegovu cijenu.

"To je sve u skladu s evropskim energetskim paketima koji na gas utječu dva ili tri posto. Gas neće poskupjeti bez obzira šta se dešavalo s transportom. Nastali su lanci između operatera u RS-u i FBiH", rekao je Novalić novinarima.



Na pitanje da li se može dogoditi situaciju u kojoj će RS ucjenjivati FBiH u vezi transporta gasa, Novalić je rekao da to nije moguće.



"Regulirano je to trećim energetskim paketom gdje državni nivo donosi metodologiju obračuna, a tarife u skladu s evropskim regulama donose entiteti. Iako će poskupjeti transport sve je u skladu s evropskim regulama i to je znak da je do sada bio jeftin", kazao je Novalić.



Informacije o poskupljenju cijene gasa pojavile su se nakon problema između dva entiteta u vezi sa dugovanjima za transport gasa, a jedno od navodnih rješenja bilo je da BH Gas plaća cijenu transporta plina kroz Srbiju i RS, što bi u konačnici dovelo do poskupljenja ovog energenta.