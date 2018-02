Predsjednik Srbije: Očekujem da mnogo toga promjenimo

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom drugog dana boravka u Hrvatskoj je posjetio obitelj Lapčević u Vrginmostu koja je izabrana jer je riječ o povratnicima s troje djece, potom je obišao osnovnu školu kojoj je donirao deset računala za opremanje informatičke učionice, a zatim pogledao učionicu srpskog jezika i kulture.



"Lijepa škola, ali važno je da bude više djece. To je očito velik problem i u Hrvatskoj i u Srbiji", rekao je Vučić.



Vučić se nakon škole uputio u društveni dom u Vrginmostu gdje se govorio pred dvjestotinjak pripadnika srpske zajednice i tamošnjih vlasti.



"Došao sam u Hrvatsku zato da bi se napravili bolji odnosi između Hrvata i Srba, ne odnose u kojima netko nekog ponižava i pobjeđuje, nego odnose suradnje, one u kojima bi Srbi u Hrvatskoj mogli biti mirniji i sigurniji u svoju budućnost", poručio je.

Na novinarsku konstataciju da je 20-ak kilometara dalje Glina gdje je bio 1995. i pitanja opterećuje li tadašnji njegov govor međusobne odnose Hrvatske i Srbije te misli li danas da Glina nije hrvatska, Vučić je odgovorio:

"Ja sam od vas čuo bezbroj istih pitanja, za mene je interesantno da mjera vaše podrške, poštovanja je direktno proporcionalna mjeri poniznosti koju očekujete od nekoga tko dođe do vas.. Nikada nećete vidjeti straha i potrebe da vam se dodvoravam. Granica Srbije i Hrvatske je na Dunavu. Ja sam bio veoma pristojan i i nijedne sekunda nisam htio na uvrede i klevete odgovarati uvredama i klevetama. I danas sam o sebi slušao najgore moguće neistine.

Čini se da vi ne razumijete jednu stvar, imamo različite poglede na ono što se događalo prije 23 i 28 godina, ali to ne znači da ne trebamo živjeti. Ovakvu hajku i harangu nijedan hrvatski predsjednik i premijer neće doživjeti kad dođu u Srbiju."

Dodao je da ne razumije one koji napadaju hrvatsku predsjednicu i ponovio da "usprkos različitim pogledima na prošlost ne postoje nikakve velike razlike u interesima Srba i Hrvata oko budućnosti".



"Mislim da imamo zajedničke, gotovo iste probleme, te da ih možemo mnogo lakše rješavati ako to činimo zajedno, ne samo u Hrvatskoj i u Srbiji, nego u cijeloj regiji. Moramo ubrzano razgovarati o povezivanju, o izgradnji željeznica i prometnica, i o tome kako da u svakom selu i gradu vidimo kako Srbija može pomoći, a kako Hrvatska. Mislim da je to najbolja poruka za vas", poručio je srbijanski predsjednik.



Lokalno stanovništvo srbijanskog je predsjednika upoznalo s problemima s kojima se nose, od neisplaćenih mirovina, teškoća sa stanarskim pravom i općenito o uvjetima života.



Vrginmost, mjesto pored Petrove gore koje je nakon završetka Domovinskog rata preimenovano u Gvozd, vratilo je svoje ime 2012., dok je ime općine ostalo.



Prema popisu stanovništva iz 2011., u Općini Gvozd u 19 naselja živi 2970 stanovnika, od kojih Srbi čine 66,53 posto. Gotovo trećina stanovništva starija je od 65 godina, navodi Hina.