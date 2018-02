Protest dela hrvatskih udruženja zbog Vučićevog dolaska

Poslanik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) i predsednik udruženja Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata (HVIDRA) Josip Đakić najavio je u petak da će to udruženje podržati protest povodom dolaska predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Zagreb.



"HVIDR-a je uvek bila uz naše roditelje, i porodice poginulih, nestalih i zatvorenih pa će i ovom trenutku izraziti negodovanje zbog dosadašnjeg nečinjenja srpskih vlasti i Vučića jer merila i kriterijumi koji su građeni kao posebna merila i kriterijumi u pretpristupnim pregovorima Srbije s EU nisu ispunjeni", rekao je Djakić, prenela je regionalna N1 televizija.



Prema pisanju medija, protest zbog Vučićevog dolaska za ponedeljak ujutro na Markovom trgu, gde se nalaze sedišta Vlade i Sabora, najavilo je Udruženje udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.



Povodom izjave srpskog ministra odbrane Aleksandra Vulina da će Vučića dočekati "ustaše na hrvatskim trgovima" Djakić je odgovorio da "nikakvih poveznica s ustaštvom nemaju".



"Oni su zastupali ideje velike Srbije i u biti su fašisti koji su u obliku četnika nastupali u proteklom vremenu. Ali to je iza nas. Danas treba da ispune ono što im nalaže EU", rekao je Đakić.



Upitan da li je za njega Vučić četnik, Đakić je odgovorio da je aktuelni predsednik Srbije nastupao s pozicije četnika zajedno s Vojislavom Šešeljem i Tomislavom Nikolićem i dodao da su "oni aktivno učestvovali u svojatanju hrvatske teritorije".



Đakić je, medjutim, rekao i da je "dobro da se razgovara i da počnu da se rešavaju otvorena pitanja".



Poslanik opozicione Socijaldemokratske partije i bivši ministar branitelja Fred Matić izjavio je da misli da će protest zbog Vučićevog dolaska biti "doziran" i da neće biti nereda.



"Mislim da od toga neće biti ništa. Ako Crkva i HDZ to ne podrže, nema od toga ništa. Oni će to dozirati. Sve će završiti na tome: 'Mi se bunimo, a on je ipak došao. Šta su ga onda zvali?", rekao je Matić novinarima u Saboru.



On je naglasio da bi Vučić u Zagreb trebalo da donese podatke o nestalima, ali da ne veruje da će to učiniti. Bivši ministar je ocenio da će njegova poseta biti kurtoazna i da neće doneti nikakve promene.