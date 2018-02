Čović: Do kraja februara rezultat pregovora o Izbornom zakonu BiH

Hrvatski narodni sabor (HNS) održao je danas u Mostaru 22. sjednicu Predsjedništva HNS-a, a predsjednik HDZ-a BiH i predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović nakon sjednice je rekao da bi do kraja februara trebao biti poznat rezultat razgovora o Izbornom zakonu BiH te da bi tada Jean-Claudeu Junckeru trebali predati i odgovore na Upitnik EK.

Teme sjednice su bile izmjene i dopune Izbornog zakona BiH i aktuelna politička situacija u BiH.



"Cilj HNS-a je osigurati legitimno predstavljanje naroda na svim nivoima vlasti, u skladu s odlukom Ustavnog suda BiH, a to znači legitiman izbor članova Predsjedništva BiH i predstavnika u domovima naroda. Kada je riječ o aktuelnoj političkoj situaciji, strateški interes Hrvata je euroatlantski put BiH", kazao je Čović.



Da li su razgovori predstavnika političkih stranaka bili uspješni ili neuspješni, tvrdi Čović, bit će poznato do kraja mjeseca.



"Izbori se moraju raspisati 150 dana ranije, što znači da bi to trebao biti početak maja. Imamo tri mjeseca ispred sebe. Ja ću i dalje zagovarati da postoji dovoljno vremena da se dogovorimo. Vidjet ćemo koliko ćemo uspjeti kada je riječ o Mostaru. Juncker će 28. februara doći u BiH i tada bismo mu trebali predati odgovore na Upitnik, ali tada ćemo znati i zajednički stav koji u vezi s Izbornim zakonom može dobiti parlamentarnu većinu", istakao je Čović.



Dodao je da će se u međuvremenu održati i zajednički sastanak predstavnika stranaka zbog ovog pitanja, ali da od njega ne vidi korist.