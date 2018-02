Čović : HNS će u oktobru na izbore izaći s jedinstvenom listom

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović govorio je u Zagrebu o političkom uređenju u BiH s naglaskom na položaj Hrvata naglasivši da će HNS (Hrvatski nacionalni sabor) na izbore izaći s jedinstvenom listom, prenosi Klix.ba.

Čović je u utorak održao predavanje studentima Zagrebačke škole za ekonomiju i menadžment.

Studente je ukratko upoznao s ustrojstvom Bosne i Hercegovine te s problemima s kojima se suočavaju Hrvati u BiH.

Posebno je istaknuo potrebu za mijenjanjem izbornog zakona kako bi bosanskohercegovački Hrvati sami birali svoje predstavnike.



"Neću se prestati boriti za to, ali ne vjerujem da će se to dogoditi do kraja aprila kada je posljednji rok do kad se izborni zakon može mijenjati. Ne vjerujem da će se najbrojniji narod odreći mogućnosti da bira u ime Hrvata. No, moram ih podsjetiti da je u bivšoj državi najbrojniji narod zanemario potrebe ostalih naroda u Bosni i Hercegovini pa je sve završilo kako je završilo. Nadam se da najbrojniji narod u Bosni i Hercegovini neće nastaviti zanemarivati potrebe ostalih naroda”, rekao je Čović te dodao da je 86 posto BiH etnički očišćeno. Ne samo ratom nego i u poratnom periodu.



Također je procijenio da BiH nema 3.8 miliona stanovnika kako kažu rezultati popisa stanovništva nego samo 3 miliona.



"Iz Bosne i Hercegovine Hrvati iseljavaju, ali još više iseljavaju Srbi i Bošnjaci”, rekao je. Uz to je i najavio da će Hrvatski narodni sabor najvjerovatnije na izbore u oktobru izaći sa zajedničkom, jedinstvenom, listom.



“To je naš odgovor i na bošnjačku, i na srpsku, i na međunarodnu politiku”, poručio je.



Studente ZŠEM-a zanimalo je kako vidi utjecaj Turske u BiH na što je Čović rekao da taj utjecaj ne treba ni precjenjivati ni podcjenjivati.



"Kao što ja desetak puta godišnje dođem u Zagreb razgovarati s vrhom Republike Hrvatske tako oni dvadeset-trideset puta godišnje odlaze u Ankaru”, ustvrdio je Čović te najavio trilateralni sastanak Turske, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.



U publici se našao i penzionisani general HVO-a Ljubo Čosić Rojs kojeg je zanimalo namjerava li Čović u Zagrebu razgovarati o većem finansiranju penzionisanih branitelja HVO-a i stradalnika rata, ali konkretni odgovor nije dobio.



Zdravko Tomac je pak ustvrdio da među hrvatskim narodom u BiH postoje petokolonaši precizirajući da između ostalih misli na Željka Komšića.



"Ostat ćemo politički narod u BiH bez obzira na te, kako ste ih nazvali, petokolonaše”, zaključio je Čović, prenosi Klix.ba