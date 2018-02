Vučić: Bez dogovora s Kosovom Srbija ostaje zaglavljena u blatu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Beču da će dati sve od sebe da Beograd postigne dogovor s Prištinom kako ne bi ostao zaglavljen u mulju prošlosti, ali da neće prihvatiti rešenje po kojem će Srbija dati sve i ostati bez ičega.

"Ne želim da se ponašam kao svi drugi, da zabijam glavu kao noj u pesak, i da kažem - nema problema, čekaćemo još 200 godina, dok i vaša deca i unuci ne prodju kroz iste muke kao mi, naši očevi i dedovi", rekao je Vučić novinarima posle odvojenih sastanaka s austrijskim predsednikom Aleksanderom van der Belenom i premijerom Sebastijanom Kurcom.

Upitan na koji kompromis je Srbija spremna da bi se došlo do trajnog rešenja kosovskog pitanja, Vučić je kazao da će "sud o tome na kraju dati gradjani Srbije", a da je on "spreman da pokuša da uradi nešto što će biti kompromis i za Srbe i za Albance", iako zna da će za to "biti potrebno da plati cenu opstanka na vlasti".

Dodao je da nije važno da li će zbog toga izgubiti vlast, ali da je "važno da li to možemo da postignemo ili ne".

"Daću sve od sebe da to uradimo, ako ne budemo uspeli, biće to još jedan propust, uludo trošenje vremena još jedne generacije", naveo je srpski predsednik.

Rekao je da u Srbiji postoji bezbroj različitih mišljenja o Kosovu i dodao da "postoje oni koji žele da se dodje do rešenja i oni koji ne žele nikakvo rešenje i hoće da Srbija ostane zaglavljena u mulju prošlosti".

Vučić je kazao da on to ne želi, da je izabran da bi probleme rešava i da će sve ekonomske reforme koje Srbija sprovodi biti uzaludne "ako ostane u blatu i mulju iz kojeg ne može da se izvuče".

On je rekao da je, da bi kompromis bio moguć, potrebno da na takav način razmišlja i Priština.

"Za dogovor je potrebno da i naši albanski partneri razmišljaju na takav način. Grdno se varaju svi koji misle da će Srbija da da sve, a da ostane bez ičega. To otvoreno govorim na svakom mestu", naveo je Vučić.

Kazao je da je "Albancima jasno da nešto moraju da učine i da Srbi nešto moraju da dobiju da bi moglo da se razgovara o kompromisu" i dodao da zna da im je teško "zbog njihovih unutrašnjih previranja, pošto je u Prištini drugačija situacija nego u Beogradu".