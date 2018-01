Rumunija dobila prvu ženu na čelu Vlade

Rumunski parlament je danas za premijerku izabrao Vioriku Dančilu koja će biti prva žena na toj funkciji i treća osoba na čelu Vlade Rumunije u godinu dana, prenosi Beta.



Za izbor Dančile glasala su 282 posanika, a 136 je bilo protiv, dok su 233 glasa bila potrebna za njeno imenovanje na čelo leve vlade, koju Evropska unija kritikuje zbog pokušaja da usvoji paket zakona kojima će navodno otežati procesuiranje slučajeva korupcije na visokom nivou.



Dančila (54) je javno podržala te zakonske predloge, zbog kojih su organizovane demonstracije.



Novi zakoni predviđaju zabranu korišćenja audio i video snimaka u sudskim procesima, kao i stav da su sudije lično odgovorne za pogrešne presude, zbog čega bi od njih bilo moguće tražiti materijalnu nadoknadu.



Manja grupa demonstranata protestovala je danas ispred rumunskog parlamenta tokom njenog dolaska u palatu koju je izgradio poslednji komunistički lider Rumunije Nikolae Čaušesku, a koja je sada sedište parlamenta.



Prethodnici Dančile, Mihaj Tudoze i Sorin Grindeanu, smenjeni su s mesta premijera zbog optužbi da nisu na liniji vladajuće Socijaldemokratske partije, a najviše im je zamereno što nisu do kraja podržali temeljnu reformu pravosudnog sistema.



Dančila čiji će kabinet imati 27 ministara, najverovatnije će imati administrativnu ulogu, dok će o politici odlučivati moćni šef socijaldemokrata Liviju Dragnea, koji ne može da bude premijer jer je uslovno osuđen na dvogodišnju kaznu zatvora zbog izborne prevare. Dančila važi za blisku Dragnei, pobedniku parlamentarnih izbora decembra 2016. godine.



Rumunski sud u novembru je odlučio da zamrzne imovinu Dragnee, u okviru istrage zloupotrebe fondova EU. Dragnea negira da je učinio bilo šta loše.



Dančila je poslanica u Evropskom parlamentu i do ove godine bila je relativno nepoznata na rumunskoj političkoj sceni.



Ona je pred današnje glasanje obećala podizanje plata, smanjenje birokratije i izgradnju stotina kilometara novih puteva i železničkih pruga do 2020. godine.



Mihaj Tudoze je 15. januara podneo ostavku na mesto premijera pošto mu je Socijaldemokratska partija uskratila podršku. On je u junu na tom mestu nasledio Sorina Grindeanua, kojem je ista stranka izglasala nepoverenje u parlamentu.