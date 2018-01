Naučnici prvi put uspešno klonirali majmune

Naučnici su prvi put uspeli da stvore zdrave majmune tehnikom kloniranja kojom je nastala ovca Doli, čime je učinjen važan korak ka mogućnosti kloniranja ljudi, prenosi Beta.



Od rođenja ovce Doli 1996. godine naučnici su klonirali više od 20 vrsta sisara, uključujući pse, mačke, svinje, krave i konje - ponije, istim metodom su stvorili i ljudske embrione, ali do sada nisu uspeli da na taj način naprave bebe u kategoriji primata, kojoj pripadaju majmuni i ljudi, prenosi Asošiejted pres.



Naučnik Muming Po (Poo) iz Kineske akademije nauka u Šangaju rekao je da je "prepreka kloniranju primata sada prevaziđena".



Po i njegove kolege su u jučerašnjem broju američkog časopisa Sel (Cell, što znači Ćelija) objavili da su su uspešno stvorili dve bebe majmunice. One su stare sedam i osam nedelja, a zovu se Čung Čung (Zhong Zhong) i Hua Hua.



Po je kazao da to postignuće pokazuje da je kloniranje ljudi teoretski moguće, ali da njegov tim nema nameru da se bavi time. Poznati naučnici se uglavnom protive kloniranju ljudi, a Po dodaje da bi ga društvo zabranilo iz etičkih razloga.



Umesto toga, naveo je Po, cilj je stvaranje velikog broja genetski identičnih majmuna kako bi oni bili korišćeni u medicinskim istraživanjima, gde bi imali poseban značaj jer su sličniji ljudima nego miševi i pacovi koji se takođe koriste u laboratorijskim istraživanjima.



Vatikanski zvaničnik, nadbiskup Vinćencio Palja rekao je danas da je reč o važnom razvoju nauke, ali i da je neophodna hitna etička debata o tom slučaju.



Palja je upozorio da su mnoge životinje stradale u tom procesu i da je uvek potrebno razmotriti efekat ljudskoj mešanja u ekosistem i oceniti rizike.



Naučnici još nisu uspeli da stvore zdrave bebe kloniranjem odraslih majmuna, mada još čekaju rezultate nekih takvih trudnoća. Ovca Doli svojevremno je bila senzacija pošto je bila prvi sisar nastao kloniranjem odrasle životinje.