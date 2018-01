Novalić: Zatražit ćemo da Finansijska policije uđe u Željezaru Zenica

Federalni premijer Fadil Novalić najavio je da će Vlada Federacije BiH na sjednici u petak ponovo razmotriti informaciju o stanju u Željezari Zenica, te dodao da će predložiti da Vlada FBiH zatraži od Finansijske policije da što prije uđe u Željezaru i ispita poslovanje Uprave i Nadzornog odbora.

Novalić je na konferenciji za novinare u Sarajevu pojasnio da se u javnosti stvorila pogrešna percepcija da se radi o željezari kao preduzeću koje proizvodi željezo.

Ustvari radi se o restoranu koji pruža usluge društvene ishrane za Arcelor Mittal koji ima 2.300 uposlenih, a pored toga bave se izdavanjem skela i industrijskih poslovnih prostora. Postavlja se pitanje gdje su otišla sredstva od tih djelatnosti, od prodaje nekretnina Željezare Zenica i ko je napravio enormne gubitke koji su godišnje išli i do četiri miliona maraka - rekao je Novalić.

Naglasio je da dug Željezare samo prema Poreznoj upravi iznosi 56 miliona KM.

Vlada Federacije BiH dosad uradila sve što je bilo u njenoj mogućnosti - naglasio je Novalić dodajući da su u decembru izdvojili 350 hiljada KM i praktično poslali dvije plate tim ljudima kao pomoć.

Podsjetio je da je u stečajnom postupku dogovoreno formiranje novog preduzeća koje će zaposliti njih 120, kao i da će se nastojati obezbijediti tržište za novoformiramo preduzeće. U tom smislu, dodao je Novalić, razgovaraju s predstavnicima ArcelorMittala, s Upravom i sindikatom, kao i predstavnicima Rudnika uglja Zenica koji ima 1.300 uposlenih.

U okviru stečajnog postupka osnovat će se nova firma koja će zaposliti 120 ljudi i pomoći ćemo stečajnom upravniku da to uradi što prije. Treba nam vremena i zato bih zamolio radnike da se suzdrže od radikalnih poteza - poručio je Novalić radnicima koji su stupili u štrajk glađu očekujući da se nađu rješenja za tešku sitaciju u kojoj se nalaze.

Napomenuo je da je sada na potezu stečani upravnik, te da stečajni postupak ide svojim tokom.

"Nadam se da će se u sklopu tog postupka izvršiti i uvezivanje radnog staža jer to se radi iz stečajne mase. Vlada stoji na raspolaganju ukoliko bude nedostajalo sredstva do uvezivanja da će ona to uraditi, ali uvijek i skladu sa zakonom i svojim mogućnostima", naglasio je Novalić.