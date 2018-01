Veselji: Biti će Specijalnog suda za ratne zločine

Predsednik Demokratske partije Kosova i kosovskog parlamenta Kadri Veselji rekao je danas da će Specijalnog suda biti i da on neće dozvoliti iznenađenja i jednostrane poteze koji mogu da dovedu u pitanje partnerstvo sa SAD i EU.



On je za KTV kazao da se svi, "nezavisno od toga što je taj sud nepravda, spreme za suočavanje sa sudom."



Veselji je od svih političkih snaga na Kosovu zatražio da se ujedine i da se suoče sa tim procesom.



Dodao je da će zahtev za održavanjem vanredne sednice o ukidanju Specijalnog suda ostati na dnevnom redu Predsedništva kosovskog parlamenta do donošenja odluke i pozvao članove Predsedništva da prisustvuju sednicama tog tela.



Iako nije objasnio kako će se izjasniti poslanici njegove stranke koji su potpisali zahtev za vanrednom sednicom, Veselji je rekao da će odluka poslanika njegove stranke biti u korist Kosova.



Dan ranije američki ambasador na Kosovu Greg Delavie upozorio je da će se poslanici i politički lideri, koji budu podržavali ukidanje Specijalnog suda, suočiti sa "specifičnim i oštrim posledicama".