Stefanović ponovno traži da se Srbija uključi u istragu

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ponovo je danas zatražio od međunarodnih institucija na Kosovu da se državni organi Srbije uključe u istragu ubistva lidera Građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića.

Kako se navodi u saopštenju, Stefanović je podsetio da su već prvog dana Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde i Tužilaštvo za organizovani kriminal poslali Euleksu i UNMIK-u zahteve da se državni organi Srbije uključe u istragu tog ubistva i da budu njen aktivan deo.

"Ono što zabrinjava ovih dana jeste činjenica da se često čuju tonovi iz ovih međunarodnih institucija da ne postoji dokument kojim je Srbija to tražila, da prosto nemaju zahtev Srbije, iako smo mi to ponovili i na najvišem državnom nivou. To je rekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, to su izjavili resorni ministri, kao i direktor policije. Ovi tonovi su se čuli i pored brojnih pisanih dokumenata koje smo uputili i obraćanja svim relevantnim institucijama sa zahtevom za uključivanje naših državnih organa u istragu", istakao je Stefanović.

Ministar je naveo da je Srbija na relevantnim sajtovima objavila dokumenta kojima od Euleksa i UNMIK-a traži učešće svojih državnih organa u istrazi.

On je naglasio da je Srbija potpuno posvećena rešenju tog slučaja i da će učiniti sve, da snagom svojih istražnih organa, dodje do onih koji su ubili Ivanovića i privede ih pravdi.

Ivanović je ubijen u utorak ispred ureda građanake inicijative. Kosovska policija formirala je posebnu jedinicu za istragu ubojstva.

Stefanović je upozorio da se već sada vidi da iz istrage, odnosno od istražnih organa na Kosovu, cure određene informacije prema medijima koje mogu otežati dalji tok istrage.