Britanski desničar tužio Mariniku Tepić

Britanski državljanin Džim Douson (Jim Downson), koga je svetska štampa označila kao ekstremnog desničara, tužio je poslanicu Nove stranke u Skupštini Srbije Mariniku Tepić zbog uvrede ugleda i časti.

U tužbi, u koju je Radio Slobodna Evropa (RSE) imao uvid, navodi se da je Tepić u toku sednice Skupštine Srbije, 2. novembra 2017. godine, iznela neistine i tvrdnje koje su naškodile Dousonovoj časti i ugledu.

U dokumentu, koji je stigao u Viši sud u Beogradu 29. decembra, za prijem pošte navedena je jedna beogradska adresa.

Douson u tužbi navodi da je Tepić svojim izjavama povredila njegov ugled i čast kao i dostojanstvo. Prema istom dokumentu, on je zbog toga trpeo duševnu bol, "osećaj stida, srama, žalosti tuge i osećaja manje vrednosti".

Viši sud je o tužbi obavestio Tepić, a ona sada ima osam dana da se o njoj izjasni.

Marinika Tepić je prvi put govorila u javnosti o njegovim navodnim posetama i aktivnostima u Srbiji. Douson od ove političarke traži odštetu u visini od 450 hiljada dinara.

Ona je tražila odgovore o delovanju Dousona u Srbiji od ministra policije Nebojše Stefanovića, direktora Bezbednosno-informativne agencije (BIA) Bratislava Gašića i direktora Kancelarije za Kosovo Vlade Srbije Marka Đurića.

"Ja sam u Narodnoj skupštini na svom radnom mestu. Ja nisam to pričala nezvanično po kuloarima, ja sam to otvoreno, na mom radnom mestu, a to je skupštinska govornica, izrazila problem sa fašistima koji su na međunarodnom nivou prepoznati kao takvi, kao negatori Holokausta, kao zagovornici izrazite antiimigracione politike i svega uostalom što pravi ovaj novi talas neofašista, i to će biti ujedno i moj odgovor na ovu tužbu", izjavila je Tepić za RSE.

Džejms Douson je škotski ultradesničar. On je prošle godine proteran iz susedne Mađarske na predlog Protivterorističkog centra te zemlje.

RSE je zatražio informacije od Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u vezi sa Dousonom, međutim, taj zahtev je odbijen, kako u rešenju stoji, zbog zaštite podataka o ličnosti, kao i pravo građana da se zaštite od neovlašćenog korišćenja njihovih podataka. U tom odgovoru se navodi da se ovim merama štiti i privatnost.

Zahtev RSE odnosio se na to da li se Douson nalazi u Srbiji, da li MUP Srbije razmenjuje informacije sa Mađarskom u vezi sa tim slučajem, te da li bi njegovo eventualno delovanje u Srbiji moglo da predstavlja bilo kakvu pretnju po bezbednost građana.

RSE uputio je žalbu na rešenje MUP-a povereniku za informacije od javnog značaja.