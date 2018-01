Kolinda Grabar Kitarović razgovarala sa Majkama Srebrenice

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović razgovarala je danas s majkama Srebrenice. Nakon sastanka Munira Subašić je poručila da majke nisu ljute na nju i da ona ostaje kraljica Balkana.

"Ona je jedina žena na Balkanu koja je predsjednica jedne države, važne države i bez obzira na sve ona za nas ostaje kraljica Balkana. Naša reakcija je bila upozorenje da je sve ono što je govorila uvrijedilo i nas, ali danas smo razgovarale. Ona to nije rekla nama majkama direktno. Mi njoj jesmo zamjerile, ali se nismo naljutile", kazala je Subašić, prenosi Klix.ba.



Na pitanje da li joj zamjeraju, kao većina bh. javnosti, što do sada nije posjetila Ahmiće u kojima su se također desili teški zločini, Subašić je kazala kako ona ne zna šta se tamo desilo i da svako treba imati svoje udruženje i majke koje trebaju dići glas.



"Samo zamjeram onima koji nisu došli u Srebrenicu i nisu odali počast našim žrtvama. To je moja borba do kraja života", kazala je Subašić.



Majke su tražile od predsjednice Grabar-Kitarović da se Hrvatska više uključi u pitanje potrage za nestalim osobama kao i pitanje ratnih zločinaca koji su pobjegli u Hrvatsku.



"Najavili smo da ćemo u Potočarima graditi džamiju i kapelu jer su u Srebrenici ubijeni i Hrvati i muslimani i Romi, svi osim Srba. Gradimo je zbog majki koje su naše članice i zbog ljudi katoličke vjeroispovijesti koji dolaze u Potočare i paljenjem svijeća žele odati počast našim žrtvama", kazala je Subašić.



Također, Grabar-Kitarović je obećala pomoći Majkama Srebrenice u realizaciji Konferencije u kojoj će učestvovati studenti kriminalistike i prava iz zemalja bivše Jugoslavije koji će napraviti presudu Radislavu Krstiću uz podršku Haškog tribunala.