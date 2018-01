Makron neće dozvoliti ponovo nicanje naselja Džungla u Kaleu

Francuski predsednik Emanuel Makron kritikovao je danas "nekoherentnost" evropske politike azila prilikom posete Kaleu, luci na severu Francuske, najbliže engleskoj obali koja je bila simbol migrantske krize, prenosi Beta.



Makron je rekao da Francuska ni u kom slučaju neće dozvoliti da se u Kaleu ponovo formira tzv. Džungla, divlje izbegličko naselje sa više od 8.000 migranata raseljeno krajem 2016. godine.



"Sve je urađeno da ilegalni prelasci ne budu mogući u Kaleu", rekao je Makron u obraćanju pripadnicima snaga bezbednosti u Kaleu, i dodao da taj grad ne predstavlja ulaz u Englesku na mala vrata.



Prema francuskim vlastima, između 350 i 500 migranata se sada nalazi u Kaleu, uglavnom iz Etiopije, Eritreje i Avganistana.



Makronova prva poseta tom gradu u svojstvu predsednika očekivana je nestrpljivo u jeku rasprave o nacrtu zakona o reformi migrantske politike i prava na azil, teksta koji kritikuju i levica i desnica.



Njegova poseta odvija se dva dana posle francusko-britanskog samita sa britanskom premijerkom Terezom Mej kada Pariz namerava da traži od Britanaca bolju policijsku saradnju oko migranata u Kaleu i više novca za razvoj grada.



Makron je takođe rekao danas da bi želeo da Britanija preuzme više migranata maloletnika bez pratnje.



On je rekao da Francuska "čini sve" da spreči ilegalan ulazak migranata u Britaniju.



Kale ima dva transportna sistema za prelazak Lamanša, Eurotunel i trajekte.



Pariz posebno planira da izmeni sporazum iz Tukea, prema kome je od 2004. godine britanska granica pomerena do Kalea, čime je Francuskoj ostavljeno da se bavi migrantima kojima je odbijen ulazak u Britaniju. Britanska vlada je spremna da sasluša argumente Pariza, naveli su izvori na britanskoj strani.



Makron je najoštrije reči uputio evropskoj politici azila, naglašavajući njene "nedostatke i nekoherentnosti".



On je kritikovao Dablinske kriterijume, prema kojima zahtev za azil treba da razmatra ona država EU u koju migranti prvo uđu.