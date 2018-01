Čović: HDZ ima alternative za sve u vezi sa Izbornim zakonom

Predsjedavajući Predsjedništva BiH i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je nakon sjednice stranačkog rukovodstva kako HDZ ima jasno razrađen alternativni scenariji za svaki mogući rasplet situcije u vezi s izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH.

Na pitanje da li bi uskoro mogla biti održana sjednica Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamenta FBiH, Čović je kazao kako su dobili izvještaje HDZ-ovih funkcionera te da vjeruje da će sjednice uskoro biti održane.

Otkrio je da će u narednom periodu razgovarati s liderima svih političkih stranaka (i vlasti i opozicije) o tome da li će se baviti Pelješkim mostom i ukidanjem naziva Herceg-Bosne iz javnih preduzeća ili konkretnim reformama.



Što se tiče obilježavanja takozvanog Dana RS-a, Čović je kazao kako je Dan RS-a Dan RS-a te da će se obilježavati kako se dogovore organi izvršne i zakonodavne vlasti manjeg bh. entiteta.

Istakao je da ima redovnu komunikaciju s predstavnicima Republike Hrvatske i da svim regionalnim liderima govori kako narodi u BiH moraju biti konstitutivni i kako se zemlja mora kretati na putu ka Evropskoj uniji.



Čović je upitan i za nedolazak SDA-ovih funkcionera na Božićni prijem koji je organizovao. On je odgovorio da je o tome razgovarao s predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem, ali da ne želi iznositi detalje razgovora u medijima. Demantovao je da prijemu nisu prisustvovali predstavnici diplomatsko-konzularnog kora.



Što se tiče Izbornog zakona BiH i mogućnosti dolaska u situaciju kakva je bila sa Željkom Komšićem, Čović je kazao da je HDZ stožerna stranka hrvatskog naroda koja ima jasan plan šta želi uraditi u BiH.

On je rekao da su namjerno pokrenuli izmjene Izbornog zakona BiH u četvrtom mjesecu, jer su vidjeli da njihov koalicioni partner želi zadržati status quo.



"Imamo alternatrivnu za svaki mogući rasplet situacije. Moje je da pokušam ugraditi izmjene i dopune Izbornog zakona BiH u narednom periodu. Realno je da se to ne desi, ali ja ću uraditi sve da dođe to toga", kazao je Čović.



Otkrio je da su mu predstavnici međunarodne zajednici kazali kako je to dobar put i da HDZ uopće ne ide ka podjelama države, već ka jačanju BiH.



"Postoje jasno razrađeni planovi za treći scenariji", zaključio je Čović, prenose mediji.