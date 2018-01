Tilerson: SAD menjaju zakon da bi ostale pri sporazumu sa Iranom

Američki državni sekretar Reks Tilerson je izjavio da vlada priprema promenu zakona na osnovu kojeg su SAD 2015. pristupile medjunarodnom nuklearnom sporazumu s Iranom.



Tom promenom zakona bi se omogućilo da SAD ostanu pri tom sporazumu, iako ga je predsednik Donald Tramp kritikovao kao loš i blag prema Iranu.



Tilerson je u intervjuu za agenciju AP rekao da bi do izmene tog američkog zakona moglo da dodje već naredne nedelje ili ubrzo potom.



Do potrebe da se taj zakon prilagodi je došlo jer ističu proceduralni rokovi za američku odluku o medjunarodnom sporazumu s Iranom, pošto je predsednik Tramp krajem prošle godine odbio da ga podrži, već je odluku o tome prepustio poslanicima.



U pripremnim razgovorima o izmeni tog zakona, o čemu razgovaraju zvaničnici vlade i vodeći poslanici, ne pominje se zaoštravanje uslova za Iran iako je to Tramp hteo, već će promena biti takva da "samo sačuva obraz" SAD u odnosu na taj medjunarodni sporazum, piše AP.



Iran i još šest sila SAD, Rusija, Kina, Velika Britanija, Francuska i Nemačka, postigli su 2015. godine sporazum po kojem je Iran ograničio svoj nuklearni program u zamenu za ukidanje vičegodišnjih medjunarodnih sankcija