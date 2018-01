Hadžić: Predlozi izmena zakona o BIA i VS jačaju poziciju ministara

Predsednik Upravnog odbora Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) Miroslav Hadžić izjavio je danas da predlozi izmena i dopuna zakona o Vojsci Srbije i Bezbednosno-informativnoj agenciji (BIA) o kojima bi parlament trebalo uskoro da raspravlja, imaju za cilj jačanje moći resornih ministara i sužavanje prostora za njihovu demokratsku kontrolu.



"Kada pogledate ta rešenja, ona idu na to da uvećaju ovlašćenja ministara policije i odbrane i direktora BIA, da povećaju njihova diskreciona ovlašćenja i time se stvara pretpostavka za mešanje ministra u operativno poslove vojske, policije i službe bezbednosti", rekao je Hadžić u intervjuu agenciji Beta.



On je kazao da Predlog izmena zakona o BIA, daje neopravdano ogromnu moć direktoru, koji dobija diskreciona prava da određuje plate, ali i ko će biti primljen i otpušten s posla.



Poseban problem, prema njegovim rečima, jeste to što su ti zakoni stigli u parlament po hitnom postupku, bez ozbiljne i argumentovane javne rasprave.



Izmene i dopune Zakona o Vojsci Srbije ušle su u skupštinsku proceduru u decembru, a izmene i dopune Zakon o BIA još u jesen 2017. godine.



"Nisu se mnogo trudili da pruže valjana obrazloženja. Kada je predlog izmena zakona o BIA stigao navedeno je da ako ne bude usvojen po hitnoj proceduri, BIA neće moći da obavlja svoj posao, propade država, a nekoliko meseci je već prošlo, a predlog zakona je i dalje u skupštini", ukazao je Hadžić.



On je istakao da istovremeno sa jačanjem moći ministara teče postupak u kome vladajuća partija i predsednik uspostavljaju direktnu kontrolu nad aparatima državne sile.

Hadžić je podsetio da je predsednik države Aleksandar Vučić bio i šef Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, "iako ta funkcija šefa ne postoji, ali su ga drugi ili se on sam tako titulisao".



"Vidno je da Vučić na čelne položaje u sistemu bezbednosti postavlja sebi najbliže, zove ih prijateljima, što otvara prostor za dodatnu politizaciju državnog aparata, za pritisak na njihove zaposlene da ih se natera da se ponašaju po partijskom modelu i da podržavaju politiku vladajuće partije", rekao je Hadžić.



On je ukazao da to nije samo stav BCBP-a, već da su na probleme i moguće zloupotrebe ukazali protesti sindikata policije i vojske.



Prema njegovim rečima, svime ovim se pothranjuje tendencija za gomilanjem opasne moći na jednom mestu, odnosno njeno slivanje u ruke pojedinca i malobrojne grupe političara, a "pravo na upotrebu sile jeste opasna moć", sužava prostor za demokratsku civilnu kontrolu.



"Gubi se javni nadzor, a na delu je izvođenje autoritarizma do njegovih opasnih granica", ocenio je Hadžić.