Vulin: Ratno vazdupolovstvo nije bilo bolje još od 1999.

Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin ocenio je danas na aerodromu Batajnica da srpsko Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrane (RV i PVO) "nije bilo u boljem stanju još od NATO agresije" 1999. godine.



"Nikada nismo imali veći broj osposobljenih vazduhoplova. Nikada nismo imali bolje sisteme. Nikada nismo mogli za sebe da kažemo da smo u potpunosti spremni da ispunimo svaki zadatak. Imamo dovoljno tehnike i dovoljno ljudi da naše nebo bude sigurno, da bude zaštićeno svakog trenutka i da ispunjavamo sve svoje obaveze. Tako ćemo nastaviti i u budućem periodu", rekao je Vulin.



Kako se navodi u saopštenju, Vulin je danas s načelnikom Generalštaba VS Ljubišom Dikovićem, komandantom RV-a Rankom Živakom i državnim sekretarom Aleksandrom Živkovićem posetio Batajnicu, gde je prisustvovao prikazu uzbunjivanja dežurne jedinice lovačke avijacije u sistemu PVO.



Vulin je rekao da je trenutno u toku druga faza remontovanja "migova 29" koji su kao poklon stigli iz Rusije.

"Nastavljamo sve po planu. Sve se odvija u rokovima i baš onako kao što je dogovoreno. Zadovoljni smo i tehničkim kvalitetom svih radova na našim vazduhoplovima i upravo tako će se nastaviti. Mi se nadamo da ćemo ovu godinu krunisati nabavkom novih helikoptera i da ćemo na taj način zaokružiti sve što je potrebno našim vazduhoplovnim snagama", rekao je Vulin.



Vulin je dodao da će se za smeštaj aviona i helikoptera obezbediti odgovarajuća infrastruktura, jer nova tehnika mora da bude zbrinuta i čuvana, kako bi još dugo mogla da funkcioniše.



Komandant RV i PVO general-major Ranko Živak rekao je da vazduhoplovstvo ima trajni zadatak – 24 sata da štiti i kontroliše suverenitet vazdušnog prostora Srbije, i da to radi i tokom praznika.



"Danas smo imali priliku da prisustvujemo proveri dela snaga koje se nalaze u dežurnom sistemu. Pored aviona MiG-29 lovačke avijacije, u sistemu stalnog dežurstva nalaze se i snage vazdušnog osmatranja, javljanja i navodjenja, koje budno prate šta se dešava u našem vazdušnom prostoru, kao i raketne jedinice za PVO. Obučenost i ispravnost aviona je na visokom nivou i na osnovu toga pouzdano kontrolišemo i štitimo naš vazdušni prostor", rekao je Živak.



Pukovnik Aleksandar Piposki, komandir dežurne jedinice na Aerodromu Batajnica, rekao je da je danas dežurna jedinica uzbunjena i postupila po proceduri do faze poletanja.



"Prikazali smo našu spremnost i brzinu da reagujemo na uzbunu. Dežurna jedinica je stacionirana ovde na Aerodromu Batajnica. U dežurstvu se nalaze dva aviona MiG-29, piloti i tehnički sastav. Avioni su osposobljeni za let u svim meteo-uslovima i u svakom trenutku mogu da polete", rekao je Piposki