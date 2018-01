Opozicija u RS: Da li je vladin helikopter doveo Cecu u Banjaluku

Opozicione stranke u Republici Srpskoj (RS) u utorak su zatražile objašnjenja od Vlade RS povodom informacije da je helikopter u vlasništvu RS dovezao iz Beograda pjevačicu Svetlanu Ražnatović-Cecu na nastup u privatni noćni klub u Banjaluci.

Poslanički klub Partije demokratskog progresa (PDP) u Narodnoj skupštini RS zahteva hitan odgovor na pitanje - za koje tačno potrebe je 31. decembra 2017. i 1. januara 2018. godine korišćen helikopter u vlasništvu RS, a koji je u direktnoj nadležnosti kabineta predsjednika RS.



"S obzirom na to da su se pojavili skandalozni medijski napisi, kao i fotografija koja to dokazuje, na kojima se jasno vidi da je helikopter Helikopterskog servisa RS dovezao pjevačicu Cecu Ražnatović na nastup u noćni klub u vlasništvu ljudi bliskih Miloradu Dodiku, od Vlade RS tražimo da razjasni da li će i na koji tačno način biti opravdano trošenje novca za ovaj let", ističe se u saopštenju.



Srpska demokratska stranka (SDS) podsjetila je da se u avgustu 2017. godine Vlada RS zadužila 9,4 miliona KM (oko 4,8 miliona eura) za kupovinu novog helikoptera.



"Kreditno zaduženje za novo vozilo Helikopterskog servisa platiće građani RS. Pitamo Vladu RS da li građani treba da plaćaju privatna putovanja pojedinaca iz svojih već odavno praznih džepova", stoji u saopštenju SDS-a.



Iz ove stranke su ocijenili da je "krajnje neprimereno i nezakonito korišćenje javnih resursa RS za privatne potrebe, a sve po nalogu (predsjednika RS) Milorada Dodika, koji je još jednom pokazao svu svoju bahatost i težnju da imovinu RS tretira kao svoj privatni posjed".



"Poručujemo Miloradu Dodiku da može kako hoće, ali ne može do kada hoće, jer 2018. godine promjene dolaze, a sa njima i preispitivanje višegodišnje bahatosti njega i njegove kriminalne družine", ističe se u saopštenju.



O dolasku Cece Ražnatović na nastup u privatnom ugostiteljskom objektu "Drama" u Banjaluci svedoče fotografije i snimci na Facebooku i Instagram profilima srpske pevačice, navodi se u saopštenju SDS-a.