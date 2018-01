Protiv palestinske tinejdžerke podignuta optužnica za napad na vojnike

Protiv šesnaestogodišnje Palestinke Ahed Tamimi, uhapšene pre dve nedelje jer je ošamarila jednog izraelskog vojnika, danas je izraelski vojni tužilac podigao optužnicu za napad na pripadnike bezbednosnih snaga i bacanje kamenica.



Incident se dogodio u selu Nabi Salah na Zapadnoj obali, u kome tinejdžerka živi, a snimak je postavljen na društvenim mrežama. Uhapšena je i njena starija rodjaka Nur Tamimi (20) protiv koje je u nedelju ;takodje podignuta optužnica za napad i ometanje vojnika u vršenju dužnosti.



Majka tinejdžerke Nariman Tamimi optužena je za huškanje na nasilje na društenim mrežama i za napad.



Na video snimku se vidi kako Ahed Tamimi šamara vojnika i pokušava da ga šutira ne bi li izazvala odgovor. Nakon što prvi vojnik nije reagovao, prišla je drugom vojniku koji je stajao pored i pokušala i njega da udari.



Onda joj se pridružila Nur, gurajući vojnike dok je Ahed nastojala da ih napadne. Nijedan vojnik nije reagovao, niti ih je udarao, niti gonio. Ahed Tamimi je uhapšena narednog dana, a njena majka kada je otišla u policiju da vidi šta se dogadja s kćerkom.



Izraelski ministar odbrane Avigdor Liberman rekao je posle hapšenja tinejdžerke da će se neće samo ona suočiti s posledicama svojih akcija, već ni "njeni roditelji ni okolina neće izbeći ono što zaslužuju", preneli su izraelski mediji.



Ministar je podržao vojnike koji nisu reagovali na provokaciju, ocenivši da su postupili u skladu s naredbama.



On je rekao da su Izraelske odbrambene snage "najhumanije i drže se vrednosti koji nigde ne postoje", a da ta humanost ne sme biti na račun zastrašivanja i snage.



Uhapšena Palestinka je kćerka jednog od najistaknutijih aktivista u selu Nabi Salah. On je jedan od organizatora demonstracija koje se održavaju svake nedelje.



Izraelski mediji navode da to nije prvi put da je Tamimi provocirala vojnike. Pre nekoliko godina ugrizla je vojnika koji je došao da uhapsi njenog brata.