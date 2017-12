Antonijević: Moraju se ispitati dešavanja na lokalnim izborima u Srbiji

Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava (JUKOM) Milan Antonijević izjavio je danas da bi tužilaštvo trebalo da ispita sva dešavanja i incidente tokom lokalnih izbora.



"Sve što se dešavalo juče u četiri opštine nije nešto čime Srbija treba da se ponosi", rekao je Antonijević agenciji Beta i dodao da je potrebno da se utvrdi odgovornost i da se tužilaštvo aktivnije bavi svime što se dešavalo.



On je kazao da postoji nekoliko snimaka na kojima se jasno vide incidenti i da postoji velik broj krivičnih dela iz Krivičnog zakonika.



"Pozivam sve da još jednom pročitaju članove Krivičnog zakonika, a građane da se upoznaju sa tim na šta ih niko ne sme terati. Nije dozvoljena kupovina glasova, zloupotreba prava glasanja, pritisci i razne druge vrste ucene", rekao je Antonijević.



On je rekao da je problem to što posmatračkoj misija CRTA nije dozvoljeno praćenje izbora na lokalu, što su oni ranije činili i da ne vidi nijedan razlog zbog čega im to nije dozvoljeno.



Antonijević je rekao da je nedopustivo to što su posmatrači CRTE koji su otišli u Pećince bili praćeni i na određen način zastrašivani što, kako je naveo, mora naići na odgovor države.



"Mora se saznati u čije ime i po čijem nalogu su radili oni koji su zastrašivali, ko ih je angažovao i kome su podnosili izveštaje", rekao je Antonijević.



Juče su održani izbori za lokalni parlament u Pećincima, Negotinu, Kostolcu i Mionici, a najviše pritužbi na izborni tok i incidenata zabeleženo je u Pećincima.