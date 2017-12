Slovenija će od 29. prosinca u Piranskom zaljevu provoditi nadležnosti

Slovenija će od 29. prosinca, kad istječe rok za implementaciju arbitražne presude, "provoditi svoje nadležnosti" na moru, prema granici koju je odredio arbitražni sud, kazao je u srijedu u razgovoru za Slovenski radio premijer Miro Cerar.



"Slovenija neće poticati incidente, ali će u našem moru slovenski organi provoditi svoje nadležnosti", kazao je Cerar u razgovoru za emisiju "Studio u 17 sati" javnog radio servisa, prenosi Hina.



Dodao je da će te nadležnosti provoditi inspekcijske i druge službe jer je granica na moru kakvu je odredila arbitraža "jasna", dok je s Hrvatskom potreban dogovor i suradnja samo o tome kako zajedno provoditi odredbe arbitražne presude na kopnu.



Cerar je kazao da Slovenija 29. prosinca dočekuje spremna za provođenje arbitražne presude, da je akvatorij koji joj je pripao arbitražnom presudom kontrolirala i prije, te da takvo djelovanje slovenskih organa u Piranskom zaljevu nakon 29. prosinca neće biti moguće tumačiti kao incidente.



"To je normalno stanje i to moraju uvažiti Slovenija i Hrvatska", kazao je Cerar.



Dodao je kako je jučerašnjim razgovorima s premijerom Andrejem Plenkovićem u Zagrebu htio slovenskoj, svjetskoj, ali i hrvatskoj javnosti pokazati da Slovenija poštuje europsko i međunarodno pravo, te da je hrvatska strana ta koja krši pravila, a iz taktičkih razloga koje Slovenija ne prihvaća želi implementaciju odgoditi predlažući naizgled bilateralne razgovore o graničnom pitanju.



Slovenija mora inzistirati na implementaciji arbitražne presude ne samo iz pravnih razloga i argumenata nego i zato jer je to u njezinu interesu, a očekuje da će je u tome podržati i Europska komisija jer je Slovenija "na pravoj strani", kazao je Cerar.



Na pitanje o svom odnosu s ministrom vanjskih poslova Karlom Erjavcem i nekim njegovim izjavama kojima je osporavao Cerarov dijalog s hrvatskom stranom, Cerar je kazao da je Erjavec od početka zajedno s premijerom uključen u tzv. "implementacijski tim" vlade i da se sa svim zaključcima uvijek složio iako je nekada previše izlazio u javnost zaoštrenim izjavama, možda "previše misleći na predstojeće izbore".



Cerar je kazao da ubuduće od cijele vlade očekuje da djeluje jedinstveno, a od ministara da se iskažu više na djelima, a manje na riječima, i da je jedinstvo u pogledu arbitraže nacionalni cilj.



Na pitanje o eventualnoj tužbi protiv Hrvatske zbog neuvažavanja arbitražne presude, Cerar je kazao da će njegova vlada poduzeti odgovarajuća "pravna sredstva" ako Hrvatska do 29. prosinca ne prizna i prihvati arbitražnu presudu i ne pristane na njenu implementaciju.