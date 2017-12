Dom za djecu bez roditeljskog staranja Bjelave otvorio je u sklopu svojih prostorija prihvatilište za djecu od pet do 18 godina. Namijenjeno je djeci koja su zatečena u prosjačenju, zlostavljanju i skitnji. Ona će u ovom domu moći ostati do tri mjeseca, a za to vrijeme će proći proces rehabilitacije