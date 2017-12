Erdoganova posjeta Grčkoj počela napeto

Recep Tayyip Erdogan doputovao je u četvrtak u važnu dvodnevnu posjetu Grčkoj, prvu nekog predsjednika Turske za šest i po decenija, zvanično u cilju otopljavanja odnosa, ali je atmosfera napeta zbog njegove najave o čemu bi razgovarao.



Erdogan je rekao da treba "dopuniti" i "osvježiti" međunarodni mirovni Sporazum iz Lozane iz 1923. godine kojim je poslije Prvog svjetskog rata utvrđena granica Grčke i Turske i kojim su riješena druga važna pitanja.



Erdoganov prvi sastanak tokom posjete Grčkoj, s njenim predsjednikom Prokopisom Pavlopulosom, koji je prenosila televizija, pokazao je napetost među njima.



Erdogan je tvrdio da treba "osavremeniti" Sporazum iz Lozane i pokrenuo pitanje muslimanske manjine u sjevernoj Grčkoj, koju namjerava da posjeti u petak.



Sporazum je utvrdio i pravni status muslimanske manjine koju Grčka priznaje samo kao vjersku, dok je Turska smatra nacionalnom turskom manjinom.



Pavlopulos je međutim odgovorio da Sporazum iz Lozane "ne treba ni revidirati, niti dopunjavati".



Predstavnik Vlade Grčke Dimitris Canakopulos je ocijenio u saopštenju da izjava Erdogana "izaziva duboku zabrinutost i ozbiljna pitanja" i poručio da "Vlada i njen predsjednik žele da ta posjeta bude osnova izgradnje mostova, a ne podizanja zidova".



Poštovanje Sporazuma iz Lozane je "isključiva osnova o kojoj se ne može pregovarati, za fer saradnju koju dvije zemlje mogu izgraditi", ukazao je Canakopulos. "

Erdogan je prethodno dvaput posjetio Grčku, ali kao premijer, 2004. i 2010. godine.



Erdogan će sastao i s premijerom Aleksisom Ciprasom, a razgovarao je i sa ministrom vanjskih poslova Nikosom Kocijasom.



Teme razgovora su i izbjeglička kriza i regionalna pitanja.



Jedan od problema u odnosima Atine i Ankare o kojima će se razgovarati danas, kako je pred posetu Erdogan najavio, jeste slučaj osam turskih oficira i vojnika koji su posle prošlogodišnjeg pokušaja puča prebjegli u Grčku.

Atina je odbila zahtjev Ankare za njihovo izručenje, uz obrazloženje da im se u Turskoj neće suditi pošteno.



To je naljutilo Erdogana koji je uoči posjete, u srijedu rekao da je pravosuđe Turske "najbolje u Evropi" i da je Grčka trebalo da odmah vrati turske oficire i vojnike, a ne da se u to miješa grčki sud razmatrajući njihove slučajeve.



"Ako to prepustite pravosuđu, neće biti rezultata", rekao je Erdogan u intervjuu grčkoj RTV stanici SKAI veče uoči posjete.



Agencija AP primjećuje da je među zemljama EU, pored Grčke, samo još Poljska pozvala Erdogana u posjetu posle pokušaja puča u Turskoj 15. jula 2016. i širokih, masovnih čestki koje je Erdoganova vlast preduzela nakon toga.



Istorijska napetost u odnosima Grčke i Turske, koje su u samo posljednjih 40 godina triput bile na ivici rata, plod je neprekidnog teritorijalnog spora na Egejskom moru, položaja muslimanske manjine u Grčkoj i pola vijeka turske okupacije sjevera Kipra.