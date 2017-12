Upitni glasovi za demarkaciju

Predsednik Skupštine Kadri Veselji izjavio je u utorak nakon zasedanja predsedništva da Kosovo mora rešiti pitanje granice sa Crnom Gorom što pre.

Sednica Skupštine po tom pitanju još nije zakazana, mada, na osnovu dosadašnjih stavova političkih partija, sporazum nema dovoljnu podršku za ratifikaciju odnosno dvotrećinsku većinu.

"Što se više kasni sa tim sporazumom to se više šteti naša zemlja i perspektiva građana ka evroatlantskim integracijama. Moramo što pre da označimo naše granice jer je to pitanje suvereniteta. Što se pre odrede granice to više ojačava naš međunarodni subjektivitet. Pitanje granice sa Crnom Gorom treba da se reši i da potom odmah pređemo na Srbiju", izjavio je Veselji.

Vlada Kosova je u ponedeljak usvojila izveštaj nove Državne komisije Kosova za obeležavanje granice o demarkaciji sa Crnom Gorom i zajedno ga sa Sporazumom o demarkaciji iz 2015. prosledila Skupštini na razmatranje.

Izveštaj komisije koju je formirao premijer Ramuš Haradinaj pri dolasku na dužnost, konstatuje da granična linija u sporazumu o državnoj granici između Kosova i Crne Gore iz avgusta 2015. nije u skladu sa administrativnom graničnom linijom bivše socijalističke autonomne pokrajine Kosova.

Pred poslanicima naćiće se Sporazum o demarkaciji između Kosova i Crne Gore iz 2015. godine, kao i novi izveštaj Komisije za obeležavanje granice koji konstatuje da je tim sporazumom Kosovo izgubilo teritoriju.

Za ratifikaciju Sporazuma potrebna je dvotrećinska većina odnosno 80 od 120 glasova poslanika u Skupštini Kosova.

Vladajuća Demokratska partija Kosova saopštila je da će da podrži ratifikaciju Sporazuma čime bi se, kako su rekli, okončala izolacija Kosova i omogućila vizna liberalizacija sa EU.

Njihov koalicioni partner, Haradinajeva Alijansa za budućnost Kosova koja broji devet poslanika, protivi se takvom sporazumu, kao i vladajuća Inicijativa sa šest poslanika.

Protiv tog sporazuma je i opozicioni pokret Samoopredeljenje koji u Skupštini ima 32 poslanika. Iz ovog pokreta, koji je u prošlom mandatu i suzavcem sprečavao da to pitanje dođe u Skupštinu Kosova, rekli su u utorak da će razmotriti sve detalje što se tiče ponovnog suprotstavljanja ovom sporazumu.

"Mi smo za to da se trenutni sporazum povuče i da se trenutni izveštaj nove komisije dobro razmotri i pretvori u nacrt zakona ukoliko se zaista utvrdilo da je Kosovo izgubilo teritoriju", kazala je Aljbuljena Hadžiu, članica predsedništva Skupštine iz pokreta Samoopredeljenje.

Opozicioni Demokratski savez Kosova sa 27 poslanika podržava Sporazum, ali ne i novi izveštaj komisije.

Predsednik Kosova Hašim Tači pozdravio je odluku Vlade Kosova da Sporazum o obeležavanju granične linije Kosova i Crne Gore prosledi Skupštini, te je izrazio uverenje da će poslanici biti ujedinjeni prilikom ratifikacije tog međudržavnog sporazuma.

S druge strane, premijer Kosova Ramuš Haradinaj kazao je da je komisija potvrdila tvrdnje da je Kosovo dosadašnjom verzijom Sporazuma oštećeno po pitanju teritorijalne celovitosti.