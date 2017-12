Afrička unija: Između 400.000 i 700.000 afričkih migranata u Libiji

Između 400.000 i 700.000 afričkih migranata živi u kampovima u Libiji često u neljudskim uslovima, rekao je danas predsednik Komisije Afričke unije Musa Faki Mahamat na završetku samita evropskih i afričkih lidera.



Mahamat je na samitu na kome je migracija bilo jedno od glavnih pitanja naglasio da je važno da se hitno sklone hiljade migranata, uključujući žene i decu iz tih kampova. To pitanje je došlo u žižu javnosti posle objavljivanja snimaka o akuciji migranata robova u Libiji što je izazvalo zgražanje i osude u svetu.



Peti samit Evropa-Afrika završen je danas u Abidžanu gde su se vodje dva kontinenta obavezale da će se boriti protiv ilegalne imigracije i onoga što to nosi kao što su tržišta robova u Libiji.



Pod hitno 3.800 migranata iz jednog kampa u Tripoliju treba da se premeste, ; rekao je Mahamat, ali je dodao da je to mali broj od ukupnog broja migranata koji se tamo nalazi. Većina njih je iz zapadne Afrike.



"To je samo jedan kamp. Libijska vlada nam je rekla da ih ima 42" i neki od njih imaju i veći broj migranata", rekao je on.



Medjunarodna organizacija za migracije (IOM) saopštila je da je u Libiji zabeleženo više od 423.000 migranata do prošlog meseca. Većina su muškarci iz siromašnih zemalja podsaharske Afrike.



Vodje EU i Afrike obećale su juče da će učiniti više da pomognu hiljadama migranata koji borave u nehigijenskim centrima u Libiji, glavnoj zemlji odakle migranti kreću preko mora na nesigurnim čamcima u nadi da će naći bolji život u Evropi.



Francuski predsednik Emanuel Makron rekao je da vodje EU i afričkih zemalja, uključujući Libiju i Ujedinjene nacije, planiraju da krenu u potragu za trgovcima ljudima konkrentnim vojnim i policijskim akcijama kako bi razbili njihove mreže.



"Ti krijumčari su duboko povezani sa mnogim terorističkim mrežama koje nekad i finansiraju, a nekad su isti oni koji sa nama ratuju i koji ubijaju ljude svakog dana u velikom delu severne Afrike", rekao je Makron za francuski radio Frans 24.



Neke afričke zemlje rade na tome da vrate svoje gradjane kući. Tako su vlade Nigerije i Obale Slonovače saopštile da su u poslednjih nedelju dana vratile 242, odnosno 316 svojih gradjana blokiranih u kampovima u Libiji.



Evropa ulaže napore da uspori priliv desetina hiljada Afrikanaca koji kreću na opasan put preko Sredozemlja do njenih obala.