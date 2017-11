'Oko 1.000 ljudi iz zemalja Z. Balkana otišlo u Siriju i Irak'

Oko hiljadu ljudi iz zemalja Zapadnog Balkana otišlo je proteklih nekoliko godina na ratišta u Siriji i Iraku, i potrebna je bliska saradnja država u regionu radi neutralisanja širenja radikalizacije po povratku tih boraca, rečeno je danas na regionalnoj konferenciji u Brdu kod Kranja, prenosi Beta.



Generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju (RCC) Goran Svilanović rekao je u Sloveniji na drugoj Regionalnoj konferenciji o borbi protiv terorizma i sprečavanju i suzbijanju nasilnog ekstremizma da su među faktorima radikalizacije ekonomski i društveni problemi, kao i propaganda. "Terorizam je jedan od najvećih problema država i potrebno ga je spoznati i razumeti da bi bio pobeđen", izjavio je Svilanović.

Svilanović je ocenio da je potrebno rano suočavanje sa izazovima, da je potrebna aktivna podrška vlada zemalja u regionu i dodao da je Evropska unija obećala finansijsku podršku. "Prethodna konferencija (održana 2016. u Tirani) imala je fokus na odlazak boraca, a ovogodišnja na neutralisanje uticaja povratnika", kazao je generalni sekretar RCC-a.



Kako je naveo Svilanović, istraživanje pod nazivom "Igra strpljenja: procena i odgovor na pretnju koju povratak stranih boraca predstavlja na Zapadnom Balkanu", pokazalo je da je od 2012. do 2017. godine oko 5.000 hiljada ljudi iz zemalja EU otišlo je u Siriju i Irak, a sa Zapadnog Balkana oko 1.000 ljudi.



Istakao je da se od 1.000 ljudi koji su od 2012. do 2017. godine otišli iz regiona u Siriju i Irak oko 300 njih vratilo, više od 200 je poginulo, a oko 400 se i dalje nalazi u te dve države pogođene ratom.



Predstavnici vlada država jugoistočne Evrope, regionalnih organizacija i inicijativa okupili su se danas u Brdu kod Kranja na konferenciji o regionalnoj saradnji u borbi protiv terorizma da bi razgovarali o trenutnim izazovima u toj oblasti, kao i o aktivnostima na evropskom, regionalnom i nacionalnom nivou i o načinima sprovođenja već postignutih dogovora.



Konferenciju u Brdu kod Kranja organizuje Savet za regionalnu saradnju zajedno sa slovenačkim predsedavanjem Procesom saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP), Inicijativom Zapadnog Balkana za borbu protiv terorizma (WBCTi) i Konvencijom o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi (PCC SEE). Domaćin konferencije je slovenačko Ministarstvo unutrašnjih poslova.



Prva konferencija u ovoj oblasti održana je u novembru 2016. godine u Tirani.