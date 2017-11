Akcize nisu na dnevnom redu sutrašnje sjednice Predstavničkog doma

Predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Borjana Krišto izjavila je danas u Sarajevu da u Predstavnički dom još nije stigao modifikovani set zakona o akcizama koji je utvrdilo Vijeće ministara BiH.

"Kada ga dobijemo, on će se u skladu sa poslovnikom naći na sjednici Doma", rekla je Krišto novinarima.



Ona je dodala da u modifikovanom setu zakona o akcizama nema ništa sporno zbog čega bi poslanici HDZ BiH, koji su u više navrata do sada podržali povećanje akciza na gorivo, mijenjali svoje mišljenje.



"Naravno da ćemo imati stav kako smo ga imali do sada", istakla je Krišto.



Zamjenik predsjedavajućeg Kluba poslanika SDS-a u Predstavničkom domu Borislav Bojić rekao je da će poslanici ove stranke biti dosljedni svom stavu protiv poskupljenja goriva.



"Nećemo podržati ovakav pristup i netransparentnost, odnosno postupke u kojima se ne zna u šta će biti trošena sredstva od akciza i mogućnost da ta sredstva dobijaju budžeti, a ne putna privreda", naglasio je Bojić.



Šef Kluba poslanika DF-a Damir Bećirović novinarima je potvrdio da poslanici ove stranke ostaju protiv povećanja akciza na gorivo.



Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH sutra bi trebalo da završi 53. sjednicu, započetu 25. oktobra, te održi još jednu sjednicu.