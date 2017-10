Bez zakona o akcizama ništa od projekata iz Trsta

Šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars-Gunnar Wigemark izjavio je u srijedu u Istočnom Sarajevu da bez usvajanja izmjena Zakona o akcizama neće biti realizacije četiri projekta namenjenih BiH koja su usaglašena na samitu u Trstu.



Wigemark je rekao da vrijednost tih projekata iznosi 200 miliona eura, od čega je 46 miliona eura predviđeno za grantove, odnosno kao bespovratna sredstva koja predstavljaju novac poreskih obveznika EU.



"U ovom trenutku sve je na Parlamentarnoj skupštini BiH, a argumentacija za to usvajanje je već dobro poznata svima", naveo je Wigemark.



Novi Zakon o akcizama nekoliko puta nije usvojen u parlamentu BiH jer pojedine stranke smatraju da on predstavlja novi namet za građane BiH, s obzirom na to da predviđa poskupljenje goriva za 15 pfeninga po litri.



Šef delegacije EU u BiH je rekao da ne želi da bude okarakterisan kao neko ko želi da nametne dodatna poreska opterećenje građanima BiH, ocijenivši da je suštinsko pitanje kako naći adekvatan način na koji bi se finansirali ti projekti, a koji bi bio svima prihvatljiv.



Na samitu u Trstu su usaglašena četiri projekta za BiH - nastavak radova na dionici koridora "5C", na potezu Ponirak-Vraca, odnosno Zenica-Tunel, čija je vrednost 83,9 miliona eura, od čega je BiH dobila grant od 15,9 miliona eura.



Drugi projekat je deonica Zenica-Gračanica s ukupnom investicionom vrijednošću od 66,9 miliona eura, a grant za BiH je 11,8 miliona eura.



Treći projekat je Johovac-Rudanka, vrednosti 80 miliona eura, a grant iznosi 15,3 miliona eura, dok vrijednost četvrtog projekta namenjenog za revitalizaciju Luke Brčko iznosi 10,1 milion eura, za koji su BiH odobrena grant sredstva u iznosu od 3,1 milion eura.