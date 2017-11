BiH: Optužnica protiv Dragana Janjića za zločine u Foči

Tužilac Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv Dragana Janjića, rođenog 1967. godine u Pljevljima, Crna Gora, državljanina BiH i Srbije.

On se tereti da je za vrijeme širokog i sistematičnog napada vojske, paravojnih i policijskih snaga RS na civilno bošnjačko stanovništvo na području općine Foča, od aprila do kraja septembra 1992. godine, kao pripadnik Policijske stanice u Miljevini, došao do zgrade u blizini policijske stanice te izveo žrtvu, ženu bošnjačke nacionalnosti, zajedno sa porodicom i odveo ih u prostorije policijske stanice gdje je u jednoj prostoriji zadržao žrtvu pod prijetnjom, te je silovao i seksualno zlostavljao.

Optuženi se tereti da je u navedenom vremenskom okviru, zajedno s drugim pripadnicima policije vršio nezakonita lišavanja slobode i zatvaranja civilnih osoba bošnjačke nacionalnosti. Dio osoba koje su bile zatvorene je ubijen, a nekim osobama se od tada do danas gubi svaki trag.

Optuženi se tereti da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.