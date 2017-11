Borovac: U BiH se od rata vratilo oko 450 tisuća osoba

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac je danas u Sarajevu izjavila novinarima da je tokom proteklog rata 1,2 milijuna ljudi napustilo BiH i otišlo u druge zemlje, te da je do sada evidentiran povratak oko 450 tisuća osoba.



"To znači da je oko 750 tisuća ostalo u drugim zemljama koje su prihvatile naše izbjeglice" navela je Borovac.



Po njenim riječima, oko milijun građana se raselilo unutar BiH, a od toga se više od 610 tisuća vratilo na svoja ognjišta.



"Oni kojima mi sada pružamo direktno pomoć, kao Ministarstvo, u izgradnji stambenih jedinica jeste oko 98 tisuća nterno raseljenih lica za koje moramo obezbijediti oko 34 tisuće stambenih jedinica - kazala je Borovac.



Dodala je da su do sada uspjeli osigurati sredstva za izgradnju oko 18, 5 tisuća stambenih jedinica, „a ostaje još nepokriveno oko 16 tisuća“.



"Rok koji smo sebi zadali kada je u pitanju povratak jeste 2020. godina" navela je ministrica Borovac a prenosi agencija Fena.