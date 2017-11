Argentinska mornarica: Posada nestale podmornice pokušava da uspostavi kontakt

Argentinska mornarica saopštila je da je tokom noći registrovala kratke satelitske telefonske pozive za koje veruje da bi mogli biti poslati iz podmornice koja je nestala u sredu u Atlantiku.



"Pokušaji komunikacije ukazuju na to da posada pokušava da uspostavi kontakt i radimo na tome da lociramo izvor signala", saopštila je mornarica na svom Tviter nalogu.



"Pozivi iz podmornice su bili kratki od četiri do 36 sekundi i upućeni su raznim bazama mornarice", navelo je ministarstvo i dodalo da je to znak da posada od 44 člana uporno pokušava da uspostavi kontakt.



I druge zemlje pomažu u traženju podmornice sa kojom je od srede potpuno izgubljen kontakt.



Američka svemirska agencija (NASA) uputila je avion dok je Velika Britanija poslala brod za potragu. SAD i Francuska su Argentini stavile na raspologanje opremu za spasavanje.



U pitanju je podmornica "San Huan" koja je krenula iz Mar del Plata oko 400 kilometara južno od Buenos Ajresa. Podmornica ima kiseonik i hranu za 15 dana.



U podmornici se nalazi Elijana Kravzik (35) koja je 2012. godine postala prva Latinoamerikanka oficir podmornice.

"San Huan" je jedna od tri podmornice argetinske mornarice. Proizvedena je u Nemačkoj i ima dizel-električni pogon. Porinuta je 1985, a 2014. je prošla remont.