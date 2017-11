Policija sprečila marš ekstremista Pragom na godišnjicu Plišane revolucije

Specijalci češke policije sprečili su u petak ekstremiste iz Radničke stranke socijalne pravde (DSSS) koje predsednik Češke Miloš Zeman otvoreno ubraja u neofašiste, da na 28. godišnjicu "Plišane revolucije" krenu u protestni pohod gradom među hiljadama Pražana koji su došli u centar da zapale sveće zahvalnosti za slobodu i odaju poštu žrtvama decenija komunističkog režima.



Policija je zaustavila pohod DSSS i njegove aktiviste koji su uzvikivali parole protiv izbeglica, budućeg premijera, milijardera Andreja Babiša, da od Češke želi da napravi Babišistan, "Češka Česima" i sprečila ih da idu dalje a dvojicu najagresivniji koji su krenuli u tuku sa policijom uhapsila.



Širom Češke tokom celog dana i političari i Česi izlaze na ulice i trgove, do mesta koja su u njihovim gradovima vezana za dane kada su Česi i Slovaci nenasilno demontirali svoj komunistički režim i pale sveće zahvalnosti za slobodu i demokratiju.



Češka 17. novembra slavi dva događaja - demonstracije studenata protiv nacističkog Protektorata Češke i Moravske 28. oktobra 1939. godine u kojima je teško ranjen i za nekoliko dana preminuo student medicine Jan Opletal a njegova sahrana sredinom novembra izrodila se u nove masovne demonstracije.



Nacisti su 17. novembra 1939. godine zatvorili češke visoke škole i univerzitete, pogubili devetoricu vođa studentskih demonstracija i više od 1.200 studenata odvukli u nacističke koncentracione logore i od 1941. godine taj dan u svetu njima u čast ustanovljen je kao Dan studenata.



Češka i Slovačka obeležavaju ga i kao Dan borbe za slobodu pošto je brutalno prebijanje studenata koji su 1989. odavali počast Opletalu i pogubljenim studentima pokrenulo "plišanu revoluciju", izvelo stotine hiljada Čeha i Slovaka na ulice i nenasilno nakon četiri decenije oborilo komunistički režim.



Studenti su danas na Narodnom bulevaru u Pragu gde je komunistička policija 17. novembra 1989. godine brutalno rasterala studente organizovali Korzo Narodni i Festival Slobode koji završava velikim Koncertom za budućnost na Vaclavskom trgu na koji su večaras došle hiljade ljudi.



"Naš cilj je da apelujemo na građansko društvo i javnost da vrednosti kao što su sloboda i demokratija nisu nastale same od sebe i sigurno se same od sebe neće ni održati", kazao je portparol Festivala Slobode Jan Gregar.



U okviru Festivala slobode centrom Praga je prošao tradicionalni studentski satirični Plišani karneval, ove godine pod parolom "Ovo nije patka" kao upozorenje koliko su danas Češku i Evropu preplavile lažne vesti, manipulacije na dršutvenim mrežama i u medijima i propaganda i koliko utiču na društvo.