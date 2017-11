General SAD: Rusko-srpski centar u Nišu je 'fasada'

Komandant kopnenih snaga SAD za Evropu, general Ben Hodžis rekao je da ne veruje da je Rusko-srpski centar u Nišu humanitarni centar, prenosi Beta.



Hodžis je za Insajder naveo da smatra da je priča o humanitarnom centru "fasada" i da taj centar "nije ono za šta se predstavlja".



Upitan da li je problem s Rusko-srpskim humanitarnim centrom to što je blizu baze Bondstil na Kosovu, Hodžis je rekao da bi taj centar morao da radi transparentnije i da bi on voleo da dobije poziv da ga poseti.

"Ja ne verujem da je to humanitarni centar, to je fasada i nije ono za šta se predstavlja", kazao je.



Na pitanje da li postoji plan da Kfora napusti Kosovo, američki general je rekao da je to "odluka Alijanse".



"Ja sam zadužen da obezbedim učešće vojnika SAD u misiji Kfora. Koliko ja vidim, najmanje pet godina nemamo nameru da napustimo Kosovo, jer su obezbeđeni resursi za narednih pet godina", rekao je Hodžis, prenosi danas Insajder.