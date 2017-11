Putin prvi put s vođama proruskih separatista na istoku Ukrajine

Predsednik Rusije Vladimir Putin je danas rekao da će prvi put razgovarati sa dvojicom vođa proruskih separatističkih oblasti na istoku Ukrajine, to o razmeni zatvorenika, prenosi Beta pozivajući se na AFP.



To je objavljeno posle zahteva ukrajinskog političara Viktora Medvedčuka, koji je jedan od predstavnika Kijeva za pregovore s proruskim pobunjenicima na istoku Ukrajine.



Medvedčuk koji se smatra bliskim ruskom predsedniku, zatražio je od Putina tokom posete jednom manastiru blizu Moskve da interveniše kod separatističkih vođa da razmena zatvorenika pobunjenika i vlasti u Kijevu bude u formatu "svi za sve".



"Učiniću sve što je u mojoj moći. Razgovaraću s vodjama republike Donjeck i Lugansk. Nadam se da će to što predlažete, biti realizovano što brže moguće", rekao je Putin, prenela je ruska televizija.



Donjeck i Lugansk su samoproklamovane separatističke "republike" na istoku Ukrajine.



Putin do sada nije direktno razgovarao s dvojicom "predsednika" samoproklamovanih "republika" - Aleksandrom Zaharčenkom i Igorom Plotniskijem.



Po ukrajinskim vlastima, separatisti drže 152 zatvorenika, vojnika ili aktivista koji su za Kijev. Prema Medvedčuku, Kijev je spreman da preda 306 osoba pobunjenicima.



Poslednja razmena zatvorenika bila je u septembru 2016. godine, kada su dvojica aktivista za Kijev koje su pobunjenici zarobili, razmenjena za četvoro separatista.