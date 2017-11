Kosovo: Jezička prava jedno na papiru, drugo u praksi

Premijer Kosova, Ramuš Haradinaj, posvećen je boljem poštovanju jezičkih prava na Kosovu, rečeno je u četvrtak na Forumu o poštovanju jezičkih prava na Kosovu u organizaciji misije OEBS.

Ambasador OEBS-a, Jan Bratu, kazao je da je kosovski zakonodavni okvir o poštovanju jezičkih prava među najnaprednijim u Evropi, ali je dodao da njegovo sprovođenje nije potpuno, i da se zato treba pružiti podrška lokalnim institucijama. Na Kosovu su albanski i srpski zvanični jezici na nivou cele zemlje, dok u pojedinim opštinama, zvanični ili jezici u upotrebu su i turski, bosanski te romski.

Ambasador Bratu je takođe naveo da postoji protivrečnost službenih dokumenata i zakona u različitim jezičkim verzijama, i pored toga što su oba jezika jednaka. Krivični zakon jedan je od takvih primera.

„Dešava se konfuzija na primer kada se sudija suoči sa dve jezičke verzije istog zakona“, naveo je on.

Bratu veruje da postoje dve koraka koji mogu pomoći ovakvu situaciju – usvajanje jezičke strategije i formiranje brze pravne osnove za ispravljanje protivrečnosti u zakonima.

Nacrt o jezičkoj strategiji još uvek nije usvojen, a strategija između ostalog predviđa formiranje centralne prevodilačke jedinice, čemu je upravo premijer Haradinaj bio posvećen u poslednje vreme, kazao je Bratu.

OEBS inače radi na tome da se isprave svi zakoni.

„Ljudi koji žive zajedno treba da komuniciraju jedni s drugima. Ovo je neophodno kako bi se izbegli stereotipi i izgradilo poverenje i međukulturalni odnosi“, poručio je Bratu, dodajući da je potrebno znanje jezika komšija, a da engleski jezik nije dovoljan.

Premijer Kosova, Haradinaj, istakao je da Kosovo treba još da radi na implementaciji zakonodavstva i na tome da opština pružaju zajednicama usluge na njihovom jeziku, te dodao da postoji njegova posvećenost tome.

Dalibor Jevtić, zamenik premijera i ministar za zajednice i povratak, kazao je da prvi put postoji puna posvećenost predsednika Vlade Kosova da se pitanje poštovanja zakona o jezicima reši.

„Kada sam bio u prilici da ovaj problem iznesem predsedniku Vlade, on je odmah zatražio da se sastanemo sa komesarom za jezike Mladenovićem, i odmah smo napravili dogovor oko koraka koji trebaju da se implementiraju kako bi se ovakva situacija promenila u pozitivnom smislu. I svakako da je to dobar znak da ono što trenutno nije dobro i što fali, a to je implementacija zakona, bude rešeno na institucionalan način“, naveo je Jevtić čiji je treći mandat u Vladi Kosova.