Sinđelić ponovo svjedočio pred sudom u Podgorici

Svjedok saradnik u slučaju pokušaja terorizma na dan izbora u Crnoj Gori prošle godine (16. oktobra 2016.), Aleksandar Saša Sinđelić, rekao je da je hapšenje Bratislava Dikića i Mirka Velimirovića pokvarilo dalje sprovođenje akcije.



On je u nastavku saslušanja izjavio da je o Dikiću čuo sve najbolje, znao da ima udruženje ratnih veterana, da ne radi i da je vidio da je pro-srpski orjentisan.



„Zbog toga sam odlučio da ga kontaktiram, zbog njegovog ugleda. Edi nije pominjao Dikića, za njega nije znao", dodao je Sinđelić.



On je rekao da nije znao da li je u to vrijeme Dikić bio štićena ličnost, ali da je znao šta je radio i ko je bio.



„Zato sam iznio samo dio priče, da vidim da li će me prijaviti“, objasnio je Sinđelić.



On je kazao da su prvi susret imali u Nišu u blizini "Bel ami" televizije i da mu Dikić nije rekao da li je sa njim bilo obezbjeđenje.



Tom prilikom, kaže Sinđelić, nisu pričali o dešavanjima u Crnoj Gori već samo o njegovom udruženju, situaciji u Srbiji.



„Tek sam ga pokušavao navesti da vidim da li su ljudi raspoleženi da idu u Crnu Goru. Rekao mi je da je htio ići pod manastir Ostrog ali nije imao novca. Tada sam mu dao 500 dolara, na prvom sastanku“, rekao je Sinđelić.



On je kazao da je drugi susret bio na ulazu u Niš i da je tada Dikiću iznio detalje.



„Dikić je znao da će doći do ulaska u Skupštinu, da će doći do sukoba sa policijom i da će DF sve to da vodi. Nije znao samo za oružje“, rekao je Sinđelić.



Prema njegovim riječima, Dikić nije znao na koji način bi se sukobili sa policijom jer su o tome trebali da odluče lideri DF-a .



Sinđelić je objasnio da Dikić nije bio predviđen da komanduje upadom u Skupštinu, već je trebalo, kao i ostali, po komandi da uđe sa njima u parlament.



Optuženi u ovom slučaju su, kako navodi, znali onoliko koliko su im prenijeli ljudi kojima je to rečeno.



„Da su ljudi trebali da se sukobe sa policijom znao je Edi, lideri DF-a i ja. Ovim ljudima nije rečeno za djelovanje specijalne jedinice i oružje“, istakao je Sinđelić.



On je kazao da su ljudi u pritvoru „zato što smo izdani“.



„Izdali su nas oni koji su nas angažovali, a to su lideri DF-a“, rekao je Sinđelić.



Dikić mu je, kaže, na trećem sastanku dao fasciklu na koju nije obratio pažnju.



„Nisam ranije pominjao fasciklu jer je nikada nisam pogledao. Ako je pronađem spreman sam da je dostavim sudu“, rekao je Sinđelić.



Sinđelić je kazao da je Dikić trebao da se, prema znacima raspoznavanja, vidi sa vođama grupa na trgu ispred Skupštine u nedjelju, u 20 sati.



"Dikić je trebalo da bude kod barjaka, koji je bio znak raspoznavanja. Nije trebao da komanduje napadom, nego da ljude i telefon preda, a da li bi dalje sa liderima Fronta pravio neku akciju, to ne znam", kazao je Sinđelić.



Suđenje se nastavlja u srijedu..

U Višem sudu u Podgorici se sudi grupi od 14 državljana Rusije, Srbije i Crne Gore, optuženim za umiješanost u navodni pokušaj terorizma na dan prošlogodišnjih, parlamentarnih izbora, a s ciljem nasilne smjene vlasti i sprječavaja zemlje da se pridruži NATO-u.