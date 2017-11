Protest novinara u Novom Sadu

Povodom Međunarodnog dana borbe potiv nekažnjivosti zločina nad novinarima pred zgradom Višeg suda u Novom Sadu održan je protest neformalne grupe „Za slobodu medija“.

Oni su pristunima delili letke sa podacima o napadima na novinare u Srbiji i regionu. Okupljeni su podsetili javnost i na nerešena ubistva novinara.

Predstavnici Grupe za slobodu medija danas su u Beogradu povodom Dana borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima ispred kabineta republičkog javnog tužioca delili letke i razgovarali sa gradjanima kako bi ukazali na važnost uključenja što šire javnosti u borbu za slobodu medija u Srbiji.

Akcije deljenja letaka kojima se upozorava na odgovornost državnih organa za smanjenje bezbednosti novinara i smanjenje slobode informisanja počela je u 11.59, a jedan letak ostavljen je i republičkom javnom tužiocu Zagorki Dolovac.



Direktor Fondacije "Slavko Ćuruvija" Ilir Gaši rekao je novinarima da je akcija organizovana u 11.59 jer je "očigledno stvar dogorela" zato što nisu rešeni veoma ozbiljni ovogodišnji slučajevi napada, praćenja, snimanja i obijanja stana novinara.



"Mi danas uprkos tome čekamo da se išta u smislu institucionalne reakcije dogodi. Pozivamo institucije da shvate da to nij naš hir, molba ili zahtev, već zahtev celog društva da - štiti novinare i javnu reč", kazao je Gaši i dodao da počinioci moraju biti procesuirani.



Navodeći da bezbednost novinara nije samo briga novinara, već i gradjana, Gaši je rekao da će novinari biti zaštićeni onoliko koliko gradjani i gradjanke budu slobodni da stanu i štite ih zahtevajući od države, policije i sudstva brzo rešavanje slučajeve napada, pretnji i pritisaka na novinare.



"Ako imate novinara, koji je sa razlogom uplašen, onda imate problem sa informacijama koje će doći do javnosti.Vidimo da počinioci ovogodišnjih slučajeva nisu privedeni, njihov identitet je nepoznat, ne postoje sankcije. To šalje lošu poruku, plaše novinare", kazao je Gaši.



Gaši je kazao da su akciju u Beogradu organizovali ispred Javnog tužilaštva Srbije, ali da je mogla biti organizovana i ispred zgrade bilo koje policijske stanice ili suda jer je taj problem prisutan na svim nivoima institucija.



"Ne mislimo da je stvar u tome što su institucije trome ili spore, već mislimo da taj problem postoji na sistemskom nivou", naveo je Gaši i pozvao gradjane da im se pridruže u svim drugim akcijama.



U flajerima koji su deljeni gradjnima i gradjnakam podseća se na nerešna ubistva novinara Radoslave Dade Vujasinović (1994), Slavka Ćuruvije (1999) i Milana Pantića (2001) i ukazuje na sve prijavljene ovogodišnje slučajeve pretnji smrću, praćenja i snimanja, obijanja stanova novinara čiji napadači nisu procesuirani i poznati javnosti.



Među navedenim slučajevima je praćenje i snimanje urednika niških Južnih vesti Predrag Blagojević, obijanja stana novinarke KRIK-a Dragane Pećo, novinarke sajta Cenzolovka Marije Vučić koja je dobila poruku "Ići ćeš pod mač kamenjarko", slučaj Nedima Sejdinovića i Dinka Gruhonjića kojima je prećeno pet puta, kao i napadi na novinare na dan inauguracije predsednika Srbije.



Navodi se da je u 2017. godini bilo 68 napada na novinare, u 2016. godini 69, tokom 2015. godine 58 napada, 2014. godine 36 napada, a 2013. zabeležena su 23 napada.



Među članovima Grupe za slobodu medija koji su gradjankama i ;gradjanima i delili flajere bili su novinari Drža Petrović, Branko Čečen, Tamara Spaić, i drugi.

Akcija je organizovana i u Nišu, Kragujevcu, ispred tužilaštava, sudova ili policije jer su, kako smatra Grupa za slobodu medija, najodgovorniji za ugrožavanje bezbednosti.