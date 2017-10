Dačić: Poruke Jia nisu nove, Srbija da se usmeri ka Trampu

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da nema ničeg novog u porukama američkog zvaničnika Brajana Hojta Jia, ali da je ovo prvi put da je jasno rekao da Srbija ne može da sedi "na dve stolice" i dodao da Srbija treba da se usmeri ka predsedniku i potpredsedniku SAD, a ne ka zvaničnicima Stejt departmenta.

"Ja ne znam šta on od nas očekuje, ali mi sigurno nećemo počiniti političko samoubistvo. Jer on hoće da se mi sami ubijemo, tako što ćemo naljutiti naše prijatelje i saveznike, one koji će sutra podneti veto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, jer SAD to sigurno neće učiniti", rekao je Dačić za RTS.

Šef srpske diplomatije je dodao da Hojt Ji traži da se Srbija posvađa s Rusijom i Kinom i da nema ko da je brani u SB UN, dok bi SAD ostale na strani Albanaca.

Upitan šta je Hojt Ji tražio po pitanju Kosova, Dačić je rekao da Srbija ne funkcioniše po principu "šta oni traže".

"Oni su i pre devet godina tražili da mi priznamo Kosovo", rekao je Dačić.

On je rekao da Srbija mora da usmeri svoje aktivnosti ka Donaldu Trampu kao predsedniku i Majklu Pensu kao potpredsedniku, a ne ka Hojtu Jiu.

"Da se usmerimo ka onima koji kreiraju politiku SAD", rekao je Dačić i dodao da Tramp neće lako promeniti mišljenje Stejt dipartmenta kada je reč o Zapadnom Balkanu.

Upitan da li Tramp poznaje prilike u ovom regionu, Dačić je rekao: "Ne zna puno, ne zna detalje, ali na tome treba da se radi".

Šef srpske diplomatije je kritikovao SAD i Veliku Britaniju, s kojima Srbija, kako je rekao, " svih ovih godina pokušava da nađe zajedničke interese i da resetuje odnose", ali s njihove strane nailazi na poteze za koje smatra da "nisu prijateljski akti".

On je rekao da je pre dve godine Velika Britanija podnela rezoluciju kojom je "žigosala srpski narod kao genocidan", ne obavestivši Srbiju o tome, dok je Rusija uložila veto na tu rezoluciju.

Šef srpske diplomatije je rekao da, uz sve razlike, Kosovo i Kataloniju povezuje to što su jednostrani akti ocepljenja i što u oba slučaja nije bilo dijaloga i dogovora sa državom od koje se teritorija otcepljuje, i ponovio da Srbija ne priznaje nikakve jednostrane akte.

"Pandorina kutija je otvorena, više nema pravila i principa, danas ne zavisite od međunarodnog prava, već od spleta okolnosti i svog položaja. Mi podržavamo teritorijalni integritet Španije, ona je naš najveći podržavalac kada je reč o našem teritorijalnom integritetu", naveo je Dačić.