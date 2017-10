Građani Šapca odlučuju kako će se trošiti njihov novac

Stanovnici Šapca će 3. decembra na referendumu neposredno odlučivati o tome za koje projekte i namene će novac prikupljen od poreza biti potrošen, najavio je gradonačelnik ovog grada Nebojša Zelenović.

Na konferenciji za medije u Beogradu Zelenović je rekao da je građanima sa područja opštine Šabac omogućeno da predlažu projekte, a da se nakon toga izjasne na glasanju koji od njih će dobiti sredstva.

„U 24 od 50 šabačkih sela će biti održan referendum i građani će moći na najneposredniji mogući način, kao u Švajcarskoj, da glasaju o tome šta je za njih najvažnije i na šta novac koji su tokom godine dali može da se potroši“, rekao je Zelenović i dodao da je primer koji je Šabac dao jedinstven u celoj Srbiji.

Prema njegovim rečima, svi građani na ovoj opštini imaju mogućnost da glasaju, ali pravo da predlažu projekte koji će dobiti novac imaju samo oni koji su platili porez.

„Predloga ima raznih. Od toga da se plati neki fudbalski klub, do toga da se iskopa nekakav zajednički bunar ili da se kupi vaga za merenje povrća i voća. Važno je da oni znaju šta im treba da kod predlaganja je važno da su platili porez. A, odlučivaće svi, pa ako svi sugrađani u jednom mestu hoće da pare idu nekom fudbalskom klubu – to je volja većine, to je demokratija“, kaže Zelenović.

Gradska skupština Šapca je u junu ove godine usvojila odluku kojom se utvrđuje pravo prigradskih i seoskih zajednica na povraćaj sredstava od poreza na imovinu, nakon čega je Gradsko veće donelo dva pravilnika za realizaciju neposrednog odlučivanja građana, rekla je Jelena Topalović Petrović, pomoćnica gradonačelnika Šapca za uključivanje građana.

„Zakonskih prepreka za donošenje ove odluke nije bilo, budući da Zakon o lokalnim samoupravama generalno utvrđuje sredstva na koje mesne zajednice imaju pravo, pri čemu smo mi u startu pošli od te ideje i utvrdili smo da su ta sredstva koja grad prenosi mesnoj zajednici upravo ova sredstva od poreza na imovinu“, objašnjava Jelena Topalović Petrović.

Prvi čovek Šapca navodi da su građani u početku bili skeptični prema ideji o referendumu, da nisu verovali da on može biti realizovan, ali da su u međuvremenu promenili mišljenje.

„U prethodnom periodu kada smo čitav ovaj proces usaglašavali, od poreza na imovinu smo prikupili oko 300.000 evra u ovih 50 sela, a sada smo došli skoro do milion. Dakle, građani žele i hoće da učestvuju“, kaže Zelenović.

Grad Šabac jedan je od retkih gradova u kojima vlast na vlasti nije Srpska napredna stranka, koja na republičkom nivou vlada od 2012. godine.

Aktuelni gradonačelnik Nemanja Zelenović na lokalnim izborima predvodio je listu "Šabac je naš" u kojoj su Zajedno za Srbiju, Demokratska stranka, Srpski pokret obnove i grupa građana Inicijativa selo grad, dok su na listi koju je predvodio sadašnji Zelenovićev zamenik Nemanja Pajić, koji je lider pokreta Zapadna Srbija – Levica Srbije, Nova Srbija, Nova stranka, Zeleni Srbije i grupa građana koju čine bivši članovi SDPS Rasima Ljajića.