Makedonija želi da Kosovo i Srbija budu na istoj strani

Makedonija će odluku o zahtevu Kosova za članstvo u Unesko doneti na osnovu interesa Kosova i Srbije, ali i sopstvenih interesa, što uključuje i interese pripadnika albanske zajednice, izjavio je danas šef makedonske diplomatije Nikola Dimitrov.



Dimitrov je to rekao na zajedničkoj konferenciji za novinare s kosovskim ministrom spoljnih poslova Bedžetom Pacolijem koji boravi u jednodnevnoj poseti Makedoniji.



"Makedonija to pitanje tretira izuzetno pažljivo, jer se radi o pitanju koje deli dva naša suseda, za koje želimo da budu na istoj strani", rekao je Dimitrov.



Dimitrov je rekao da Makedonija neće imati ključnu ulogu u tom procesu i kada dodje na dnevni red imaće u vidu, kako je rekao, interes prijatelja s Kosova, interes prijatelja iz Srbije i doneće odluku saglasno interesima Makedonije, što uključuje i njene gradjane, pripadnike albanske zajednice.



Šef makedonske diplomatije je rekao da države Balkana treba što brže da prihvate perspektivu da nema različitih strana, čak ni u najdelikatnijim pitanjima. "Svi zajedno ćemo jednog dana da se nadjemo na istoj strani", dodao je on.



Pacoli je rekao da članstvo Makedonije u međunarodnim organizacijama "povećava kvalitet života građana Kosova" i dodao da tako treba da bude i u drugom smeru.



"Podržavamo Makedoniju i očekujemo njenu podršku. Mi smo dve susedne zemlje, sused se ne bira. Naša sudbina je da sarađujemo", rekao je šef kosovske diplomatije.



Vlasti u Prištini su početkom ovog meseca saopštile da su odustale od zahteva za članstvo u Interpolu i Unesko, navodeći da je to "pragmatično odlaganje" u saglasnosti sa SAD, Francuskom, Nemačkom i Italijom.



Kosovska vlada je, dodaje se, nedavno najavila da radi na članstvu u Interpolu sledeće godine i u Unesko u 2019.



Ministri spoljnih poslova Makedonije i Kosova dogovorili su se danas da se održe zajedničke sednice dve vlade, pri čemu je prva zakazana za početek naredne godine, prenela je agencija MIA.



Pacoli, prema najavi makedonskog ministarstva spoljnih poslova, u Skoplju treba da se sastane i s premijerom Zoranom Zaevom i predsednikom Sobranja Talatom Džaferijem.