Joksimović: Srbija pod konstantnim pritiskom SAD i Rusije

Predsednica Centra za spoljnu politiku Aksandra Joksimović izjavila je u sredu da je zbog sve jačih i oštrijih tenzija između SAD i Rusije, Srbija pod konstantnim pritiskom obe strane i da se čini da se ti pritisci pojačavaju iz dana u dan što predstavlja vrlo neugodnu poziciju za Srbiju.



"Evidentno je da uprkos najavama iz predizborne kampanje američkog predsednika Donalda Trampa o resetovanju odnosa izmedju SAD i Rusije, ta vrsta agende nije zaživela. Njihovi odnosi beleže negativan trend", rekla je Aleksandra Joksimović agenciji Beta.



Komentarišući izjavu američkog zvaničnika Hojt Brajan Jia da Srbija "ne može da sedi na dve stolice" ona je podsetla da je Ji i ranije više puta govorio javno o uticaju Rusije na Zapadnom Balkanu naročito o osetljivosti pitanja u vezi sa Ruskim humanitarnim centrom.



"Čini se da se priča prelama na Ruskom humanitanom centru i da obe strane ovo vide kao neku vrstu simbolike i opredeljivanja koje bi Srbija, zarad sopstvene pozicije morala da pokuša da izbegne. Neutralnost kao takva mora biti percepirana sa obe strane da bi bila prihvaćena", istakla je Joksimović.



Prema njenim rečima, reč je o vrlo komplikovanoj međunarodnoj poziciji u kojoj se moraju pratiti razvoji događaja da bi se donosile pravilne odluke, a otopljavanje odnosa između Rusije i zapadnih partnera, čini se sve manje izvesnim.



"Za Srbiju je najvažnije da se nastavi tema unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i pronađu modeli odnosa Beograda i Prištine koji bi omogućili Srbiji da se u budućnosti okrene demokratskim reformama i spoljnom strateškom cilju a to su evropske integracije", ocenila je predsednica Centra za spoljnu politiku.



Visoki zvaničnik SAD Hojt Brajan Ji izjavio je u ponedeljak u Beogradu da zemlja poput Srbije, koja želi članstvo u EU, mora jasno to da pokaže a ne da balansira izmedju dve strane. On je izrazio zabrinutost zbog percepcije da je Srbija jednom nogom na putu ka EU a drugom na putu ka savezu sa Rusijom.



Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je u međuvremenu da su to provokativne izjave usmerene na podrivanje rusko-srpske saradnje.